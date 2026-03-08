Masiva participación comunal definió proyectos en el Eje Este de Aragua

Con 253 proyectos postulados y cinco municipios activos, el Eje Este de Aragua protagonizó una jornada que reafirmó la elección directa como herramienta de gestión comunal

CIUDAD MCY.- Con una amplia movilización comunitaria y un ambiente de organización y civismo, los municipios que conforman el Eje Este del estado Aragua participaron en la primera Consulta Popular Nacional 2026, jornada en la que las comunidades eligieron de manera directa los proyectos prioritarios destinados a fortalecer el desarrollo local y mejorar la calidad de vida de sus habitantes.

El proceso electoral comunitario se desarrolló con normalidad en los municipios Bolívar, José Félix Ribas, Tovar, Revenga y Santos Michelena, donde voceros, voceras y habitantes acudieron a los centros de votación habilitados en sus territorios comunales para ejercer su derecho al sufragio y decidir sobre las iniciativas que serán financiadas por el Gobierno Bolivariano, en correspondencia con el Plan de las 7 Transformaciones (7T).

En este sentido, el municipio José Félix Ribas destacó por registrar la mayor participación de la jornada, con 16 comunas activas, la postulación de 110 proyectos comunitarios y más de 30 centros electorales habilitados, reflejando el alto nivel de organización del Poder Popular en la jurisdicción.

Seguidamente, el municipio Tovar evidenció un importante despliegue comunal con la participación de siete comunas, 59 proyectos postulados y 13 centros de votación, consolidando la dinámica participativa en su territorio.

Por su parte, los municipios Santos Michelena, Bolívar y Revenga también registraron una significativa participación popular. En Santos Michelena se contabilizaron cinco comunas y 35 proyectos presentados; en Bolívar, cuatro comunas con 28 propuestas; mientras que en Revenga tres comunas impulsaron 21 iniciativas comunitarias sometidas a la escogencia popular.

AMPLIA PARTICIPACIÓN

Durante la jornada, habitantes de distintas comunas del Eje Este resaltaron el valor de este mecanismo de participación directa que permite a las comunidades decidir sobre las prioridades de inversión en sus territorios.

Nancy Maribel Delgado, habitante de la comuna “Socioproductiva Cacique Guaracarima” del municipio Ribas, destacó la importancia de la participación vecinal en estos procesos.

“Es muy importante que los vecinos y vecinas participemos en estas consultas. Gracias a nuestro Gobierno tenemos la oportunidad de elegir nosotros mismos los proyectos que realmente benefician a nuestras comunidades y así seguir avanzando en la consolidación de nuestros sectores populares”, expresó.

Desde el municipio Revenga, Juan Martínez, integrante de la comuna “Alto Tuy”, valoró la continuidad de estas jornadas de consulta como una herramienta efectiva para el desarrollo local.

“Hoy celebramos esta primera consulta del año. Es un año que se ve muy activo y ya tenemos la experiencia de consultas anteriores que han sido de gran ayuda para nuestra comunidad, por eso estamos contentos de participar nuevamente”, afirmó.

Asimismo, Adriana Reyes, habitante de la comuna “Antonio Ricaurte” del municipio Bolívar, manifestó su satisfacción por la jornada y por la posibilidad de escoger directamente los proyectos.

“Esto es buenísimo. Aquí estamos viendo todos los proyectos y ya yo tengo el mío seleccionado. Estoy muy contenta de ver esta participación de la comunidad especialmente los jóvenes que están presentando proyectos a favor de su desarrollo”, señaló.

La primera Consulta Popular Nacional 2026 permitió no solo la selección de proyectos esenciales para las comunidades, sino también reafirmó el protagonismo de las comunas como eje fundamental de la gestión pública territorial y del modelo de democracia participativa impulsado en el país.

De esta forma, s la participación registrada durante la jornada reflejó la capacidad organizativa de las comunas para debatir, proponer y decidir sobre las iniciativas destinadas a sus territorios.

REINYMAR TOVAR

FOTOS | CIUDAD MCY | CORTESIA