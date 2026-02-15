La Colonia Tovar vibró con el Reto 21K

Este fin de semana, el pueblito alemán venezolano recibió con un refrescante clima a deportistas y enamorados que se dieron cita para disfrutar de las distintas actividades

CIUDAD MCY.-En una empinada y fresca montaña inició el Reto 21K La Victoria – Colonia Tovar, donde la adrenalina se hizo sentir desde el primer momento, contando con la participación de mas de 3 mil asistentes. Los corredores iniciaron a las 6:00 am y los caminantes a las 6:30am para brindar un espacio despejado a los competidores.

Con seis puntos de hidratación y refrigerio, los participantes se desempeñaron por toda la ruta superando obstáculos que se convirtieron en alegría al llegar a la meta. En el camino contaron con asistencia médica y rescatistas para salvaguardar la vida de todos ellos.

Los corredores de alto rendimiento tardaron en completar el trayecto de 21k en dos horas aproximadamente, mientras que los caminantes llegaban en el transcurso del día con un tope máximo de las 12 del mediodía.

En el pueblo de la Colonia Tovar estaba la llegada, donde a los participantes se les recibía con la merecida medalla, más hidratación y refrigerio, masajes corporales para ayudarlos con la circulación, un espectacular concierto, bailoterapia y las correspondientes premiaciones.

El evento finalizó a las cinco de la tarde, donde un significativo número de participantes decidieron disfrutar de las actividades de la Colonia Tovar y sus bondades naturales, mientras que otros retornaron a sus casas para descansar luego de una larga jornada deportiva.

ANAÍS RONDÓN

FOTO: KAREN RODRÍGUEZ