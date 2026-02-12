Realizada entrega de uniformes a la Policía Municipal de FLA

Los hombres y mujeres que resguardan la seguridad y tranquilidad de los ciudadanos recibieron la indumentaria que simboliza autoridad, identidad y confianza

CIUDAD MCY.- En un fuerzo por mejorar las condiciones laborales de los cuerpos de seguridad, el alcalde Víctor Bravo realizó una dotación de uniformes a la Policía Municipal de Francisco Linares Alcántara.

La entrega de la indumentaria que simboliza autoridad, identidad y confianza se enmarca al Plan de la Patria de las 7 Transformaciones (7T), en su 3T Seguridad Ciudadana y Defensa, que se alinea con las orientaciones del presidente constitucional Nicolás Maduro, la presidenta encargada, Delcy Rodríguez y la vocera del Poder Popular en la Gobernación de Aragua, Joana Sánchez.

La jornada se llevó a cabo en las instalaciones de la estación policial «Simón Bolívar «, donde el Alcalde Bravo acompañado de Luis Céspedes, director de seguridad ciudadana del municipio hizo la entrega oficial de los nuevos uniformes a los hombres y mujeres.

El Mandatario municipal indicó que la entrega del uniforme viene a mejorar la capacidad para un mejor desarrollo y despliegue.

«Con los uniformes los funcionarios podrán continuar con la labor que diariamente cumple en este municipio para garantizar la seguridad aquí en Linares «, afirmó el Alcalde.

Por su parte, Luis Céspedes, director de seguridad ciudadana del municipio manifestó que a través de la dotación se, “le está dando cumplimiento con lo que establece el Ministerio del Poder Popular para relaciones Interiores, Justicia y Paz».

Gracias a la dotación los funcionarios continuarán desplegados por la localidad con el objetivo de garantizar la seguridad y paz a los ciudadanos.

IRENE RODRÍGUEZ

FOTOS CORTESÍA