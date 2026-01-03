Ciudad MCY

Comunicación Patria

Aragua

Gobierno de Aragua y pueblo exigen pruebas de fe de vida del presidente Nicolás Maduro ‎

Foto del avatar

PorMilexis Pino

Ene 3, 2026

Estados de Venezuela fueron brutalmente atacados con bombardeos por el gobierno de Estados Unidos 

CIUDAD MCY.-Desde los espacios de la 42 Brigada de Infantería, la vocera del Poder Popular de la Gobernación del estado Aragua, Joana Sánchez, en compañía de efectivos militares, funcionarios policiales y alcaldes exigieron de manera inmediata prueba de Fe de Vida del presidente de Venezuela, Nicolás Maduro Moros y la primera combatiente, Cilia Flores.

‎Este pronunciamiento se lleva a cabo luego de la desaparición del Presidente, Maduro Moros, horas después del brutal ataque que ha recibido el pueblo de Venezuela durante la madrugada de este sábado, exactamente a las 2:00 am en tres estados del territorio venezolano.

‎La mandataria regional subrayó que, «Aragua se encuentra en paz y tranquilidad, rechazamos ante el mundo entero está ingerencia del gobierno de EEUU que han venido perpetrando por más de 200 años en los pueblos de América y particularmente al pueblo de Venezuela, máxime que lo que ha echo por años luchar y ser resiliente».

‎Ademas, afirmó en compañía de hombres y mujeres de los distintos cuerpos de seguridad del estado Aragua, alcaldes y alcaldesas y el equipo que conforma el Poder Ejecutivo, Legislativo y el poder popular, que nadie detendrá la rebeldía del pueblo aragueño, aseguró también que se mantendrán en las calles exigiendo la fe de vida del Mandatario nacional, «no saldremos de las calles, el Movimiento Bolivariano 200 donde nació la revolución, y se va a preservar la revolución», puntualizó Sánchez.

‎‎ELIMAR PEREZ | CIUDAD MCY

 

Foto del avatar

Por Milexis Pino

Noticias Destacadas

Aragua

Anahis Palacios se moviliza en el municipio con efectivos de seguridad y habitantes

3 de enero de 2026 Milexis Pino
Mundo

Comunidad internacional condena mayoritariamente el «criminal ataque» de EEUU contra Venezuela

3 de enero de 2026 Milexis Pino
Venezuela

TSJ repudió agresión de EEUU y pidió pruebas de vida de Nicolás Maduro y Cilia Flores

3 de enero de 2026 Milexis Pino
Aragua

Wilson Coy desde la Plaza Sucre: «Somos un pueblo de paz, pero estamos listos para defender nuestra Patria»

3 de enero de 2026 Milexis Pino