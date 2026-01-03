Gobierno de Aragua y pueblo exigen pruebas de fe de vida del presidente Nicolás Maduro ‎

Estados de Venezuela fueron brutalmente atacados con bombardeos por el gobierno de Estados Unidos

CIUDAD MCY.-Desde los espacios de la 42 Brigada de Infantería, la vocera del Poder Popular de la Gobernación del estado Aragua, Joana Sánchez, en compañía de efectivos militares, funcionarios policiales y alcaldes exigieron de manera inmediata prueba de Fe de Vida del presidente de Venezuela, Nicolás Maduro Moros y la primera combatiente, Cilia Flores.

‎Este pronunciamiento se lleva a cabo luego de la desaparición del Presidente, Maduro Moros, horas después del brutal ataque que ha recibido el pueblo de Venezuela durante la madrugada de este sábado, exactamente a las 2:00 am en tres estados del territorio venezolano.

‎La mandataria regional subrayó que, «Aragua se encuentra en paz y tranquilidad, rechazamos ante el mundo entero está ingerencia del gobierno de EEUU que han venido perpetrando por más de 200 años en los pueblos de América y particularmente al pueblo de Venezuela, máxime que lo que ha echo por años luchar y ser resiliente».

‎Ademas, afirmó en compañía de hombres y mujeres de los distintos cuerpos de seguridad del estado Aragua, alcaldes y alcaldesas y el equipo que conforma el Poder Ejecutivo, Legislativo y el poder popular, que nadie detendrá la rebeldía del pueblo aragueño, aseguró también que se mantendrán en las calles exigiendo la fe de vida del Mandatario nacional, «no saldremos de las calles, el Movimiento Bolivariano 200 donde nació la revolución, y se va a preservar la revolución», puntualizó Sánchez.

‎‎ELIMAR PEREZ | CIUDAD MCY