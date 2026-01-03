Ciudad MCY

Wilson Coy desde la Plaza Sucre: «Somos un pueblo de paz, pero estamos listos para defender nuestra Patria»

PorMilexis Pino

Ene 3, 2026

Ciudad Mcy.– En una jornada de movilización popular en la Plaza Sucre de Cagua, el alcalde del municipio Sucre, Wilson Coy, se dirigió al pueblo concentrado para expresar su absoluto repudio ante el secuestro del Presidente Nicolás Maduro y las agresiones del gobierno de Donald Trump contra Venezuela.

Coy hizo un firme llamado a mantener la calma activa y la presencia en las calles hasta que el mandatario nacional regrese a sus funciones constitucionales. Durante su intervención, el líder municipal fue enfático al señalar la postura democrática de la Revolución: “Las elecciones se ganan con votos, no con ataques criminales”, sentenció ante la multitud.

Asimismo, el alcalde envió un mensaje claro sobre la determinación del pueblo aragüeño:
«Somos un pueblo de paz, pero que nadie se confunda: no por eso nos vamos a dejar pisotear. Si tenemos que defender nuestra soberanía y nuestra dignidad en el terreno que sea, ¡defenderemos y venceremos!», afirmó Coy entre consignas de apoyo.

Finalmente, Wilson Coy ratificó el compromiso del municipio Sucre con la defensa de la patria, asegurando que Cagua se mantiene en pie de lucha y en alerta permanente ante cualquier intento de desestabilización en unión cívico-militar-policial, rechazando cualquier injerencia extranjera y exigiendo el respeto.

Prensa Alcaldía de Sucre| Fotos Cortesía

