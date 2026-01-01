Hospital Central de Maracay recibió a la primera aragüeña nacida en 2026

Andrea Gabriela Viera Ortega llegó al mundo este 1° de Enero en las instalaciones recién rehabilitadas del centro asistencial, bajo atención médica especializada
Ciudad MCY-El estado Aragua celebró el inicio del año 2026 con la llegada al mundo de Andrea Gabriela Viera Ortega, quien se convirtió oficialmente en la primera ciudadana nacida en la entidad.
El alumbramiento tuvo lugar este miércoles primero de enero a las 12:01 am en las instalaciones del Hospital Central de Maracay (HCM), espacios que el Gobierno Bolivariano rehabilita para ofrecer una atención de primera calidad en sus distintas especialidades.
La vocera del Poder Popular en la Gobernación del estado Aragua, Joana Sánchez, dió a conocer la noticia a través de una publicación en su perfil de Instagram @johanitakempo.
«Nuestro abrazo a sus padres Silamry y Diego, que hoy reciben esta bendición que les envía nuestro padre celestial para llenar de profundas alegrías sus vidas», describió.
Alli mencionó que la pequeña tuvo un peso de 2 kilos 650 gramos y una talla de 48 centímetros, presentando condiciones fisiológicas estables.
Este hecho refuerza el compromiso de la gestión gubernamental por continuar el fortalecimiento del Sistema Público de Salud.
Asimismo, la maxima autoridad del estado extendió un reconocimiento especial a todo el equipo médico, que ejerce sus labores de manera ininterrumpida y con vocación de servicio en la red hospitalaria regional.
Thaimara Ortiz | Fotos | GBA