Hospital Central de Maracay recibió a la primera aragüeña nacida en 2026

‎Ciudad MCY-‎El estado Aragua celebró el inicio del año 2026 con la llegada al mundo de Andrea Gabriela Viera Ortega, quien se convirtió oficialmente en la primera ciudadana nacida en la entidad.

‎El alumbramiento tuvo lugar este miércoles primero de enero a las 12:01 am en las instalaciones del Hospital Central de Maracay (HCM), espacios que el Gobierno Bolivariano rehabilita para ofrecer una atención de primera calidad en sus distintas especialidades.

‎La vocera del Poder Popular en la Gobernación del estado Aragua, Joana Sánchez, dió a conocer la noticia a través de una publicación en su perfil de Instagram @johanitakempo.

«Nuestro abrazo a sus padres Silamry y Diego, que hoy reciben esta bendición que les envía nuestro padre celestial para llenar de profundas alegrías sus vidas», describió.

‎Alli mencionó que la pequeña tuvo un peso de 2 kilos 650 gramos y una talla de 48 centímetros, presentando condiciones fisiológicas estables.

‎Este hecho refuerza el compromiso de la gestión gubernamental por continuar el fortalecimiento del Sistema Público de Salud.

‎Asimismo, la maxima autoridad del estado extendió un reconocimiento especial a todo el equipo médico, que ejerce sus labores de manera ininterrumpida y con vocación de servicio en la red hospitalaria regional.

