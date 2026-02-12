Gobierno regional entregó materiales para rehabilitación de salas sanitarias en la Unefa

Durante la jornada de dotación, la gobernadora Sánchez felicitó a la comunidad estudiantil por priorizar sus requerimientos de higiene para el bienestar de las personas que hacen vida en la referida casa de estudios

CIUDAD MCY.- La Vocera del Poder Popular en la Gobernación de Aragua, Joana Sánchez formalizó la entrega de materiales destinados a la rehabilitación integral de 40 salas sanitarias de la Universidad Nacional Experimental Politécnica de la Fuerza Armada (Unefa) núcleo Aragua.

​Esta dotación forma parte de los proyectos seleccionados por la comunidad estudiantil durante la Primera Consulta Popular Universitaria Aragüeña 2025, la cual contó con el apoyo del presidente constitucional, Nicolás Maduro y la presidenta encargada Delcy Rodríguez.

Durante la jornada, la Gobernadora Sánchez manifestó que se realizará la rehabilitación de 40 salas sanitarias distribuidas en 4 módulos del recinto universitario.

Asimismo, la vocera del Poder Popular en Aragua subrayó que la consulta a los universitarios demostró el empoderamiento estudiantil, debido a que los jóvenes priorizaron los requerimientos de higiene para el bienestar de las personas que hacen vida en la Unefa.

​Con esta entrega de materiales y equipamiento se avanza en el cronograma de ejecución de los proyectos ganadores del año 2025, reafirmando el compromiso del Gobierno Bolivariano en brindarles una educación de calidad a los aragüeños.

