Grupos ambientalistas de Aragua establecieron agenda enmarcada al Plan Chuquisaca 2026

La directora de Ecosocialismo indicó que Aragua se suma para consolidar la meta nacional, sembrando ejemplares arbóreos en diversos puntos del territorio aragüeño

CIUDAD MCY.-

En las instalaciones del Ministerio del Poder Popular para el Ecosocialismo, sede Aragua, se realizó un encuentro estratégico en el que participaron instituciones ambientalistas y educativas con el objetivo de establecer la agenda de actividades enmarcadas al Plan Chuquisaca 2026 y así lograr sembrar 500 mil ejemplares arbóreos en la entidad.

La jornada, que busca consolidar la meta de los 10 millones de árboles en Venezuela, se enmarca con el Plan de la Patria de las 7 Transformaciones (7T), en su 6T Ecosocialismo, acción que se alinea con las orientaciones emanadas del presidente constitucional, Nicolás Maduro, la presidenta encargada, Delcy Rodríguez y el respaldo de la vocera del Poder Popular en la Gobernación de Aragua, Joana Sánchez.

Yuliana Ramos, directora del Ministerio de Ecosocialismo en Aragua, encabezó la reunión donde participaron los representantes de la Secretaria General de la Sexta Transformación, Misión Árbol, Imparques, la Brigada contra el Cambio Climático y el sector educativo.

Durante el encuentro, la directora de Ecosocialismo indicó que Aragua se suma para consolidar la meta nacional, sembrando ejemplares arbóreos en diversos puntos del territorio aragüeño.

«Desde el estado Aragua nos preparamos para todo el proceso productivo de estos árboles, con una meta en el estado de 500 mil árboles , cumpliendo con las características especies que necesitamos en nuestro territorio como son las especies autóctonas de nuestro Parque Nacional Henry Pitier, nuestras zonas periurbanas, urbanas, el sur y las costas aragüeñas que tienen características particulares».

Asimismo, Yuliana Ramos agregó que el primer paso a desarrollar es la recolección de semillas.

«Hoy nos organizamos para realizar el proceso de recolección de semillas que es un proceso científico, formativo y de práctica para nuestros estudiantes liceístas y universitarios ya que está labor de recolección es para lograr nuestra meta de producción regional, aprovechando las bondades de nuestro estado Aragua».

Además, Ramos manifestó que el equipo ambientalista, voluntariados y estudiantes estarán desplegados por los 18 municipios de la entidad con el objetivo de recolectar la cantidad de semillas necesarias que serán sembradas durante el periodo lluvioso del año 2026.

Esta importante actividad no solo busca reforestar, sino generar conciencia ambiental a la juventud aragüeña, asegurando que cada árbol sembrado sea el resultado de un compromiso sólido con el futuro del estado.

IRENE RODRÍGUEZ

FOTOS : CORTESÍA