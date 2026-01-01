Juventud de Lamas disfruta de cancha rehabilitada

El espacio además de fomentar la masificación deportiva, servirá de escenario para el compartir familiar y comunitario

Ciudad Mcy.-‎En el marco de las políticas de atención social y deportiva, se reinauguró una chancha de usos múltiples en el sector La Candelaria, municipio José Ángel Lamas.

‎El espacio, busca fomentar la masificación deportiva y el sano esparcimiento de la población jóven, además, servirá de escenario para actividades culturales donde se siembren valores positivos y, una instalación para el compartir vecinal.

‎El acto de apertura fue presidido por el alcalde Tony García, quien junto al Poder Popular envió su mensaje de agradecimiento al presidente Nicolás Maduro y a la gobernadora Joana Sánchez por su apoyo para erigir esta obra que, brindará diariamente momentos de alegría, diversión y recreación a la muchachada santacrucense.

‎Asimismo, señaló que para este logro también contribuyeron los equipos de la Juventud del Partido Socialista Unido de Venezuela (Jpsuv), y el cuerpo de Guardia del Pueblo, perteneciente a la Guardia Nacional Bolivariana.

‎Los trabajos para la recuperación de este importante punto, para el desarrollo de la población, comprendieron la adecuación del piso, la demarcación de líneas, pintura, recuperación del enrejado, entre otras labores.

‎Thaimara Ortiz | Fotos | Cortesía