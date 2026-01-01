Ciudad MCY

Comunicación Patria

Aragua

Juventud de Lamas disfruta de cancha rehabilitada

Foto del avatar

PorMilexis Pino

Ene 1, 2026

El espacio además de fomentar la masificación deportiva, servirá de escenario para el compartir familiar y comunitario

Ciudad Mcy.-‎En el marco de las políticas de atención social y deportiva, se reinauguró una chancha de usos múltiples en el sector La Candelaria, municipio José Ángel Lamas.

‎El espacio, busca fomentar la masificación deportiva y el sano esparcimiento de la población jóven, además, servirá de escenario para actividades culturales donde se siembren valores positivos y, una instalación para el compartir vecinal.

‎El acto de apertura fue presidido por el alcalde Tony García, quien junto al Poder Popular envió su mensaje de agradecimiento al presidente Nicolás Maduro y a la gobernadora Joana Sánchez por su apoyo para erigir esta obra que, brindará diariamente momentos de alegría, diversión y recreación a la muchachada santacrucense.

‎Asimismo, señaló que para este logro también contribuyeron los equipos de la Juventud del Partido Socialista Unido de Venezuela (Jpsuv), y el cuerpo de Guardia del Pueblo, perteneciente a la Guardia Nacional Bolivariana.

‎Los trabajos para la recuperación de este importante punto, para el desarrollo de la población, comprendieron la adecuación del piso, la demarcación de líneas, pintura, recuperación del enrejado, entre otras labores.

‎Thaimara Ortiz | Fotos | Cortesía

Foto del avatar

Por Milexis Pino

Noticias Destacadas

Deportes

Seleccionado el draft de la LVBP para el Round Robin 2026

1 de enero de 2026 Milexis Pino
Mundo

Vicepresidenta de Ecuador asume temporalmente el mando del Poder Ejecutivo

1 de enero de 2026 Milexis Pino
Aragua

Hospital Central de Maracay recibió a la primera aragüeña nacida en 2026

1 de enero de 2026 Milexis Pino
Aragua

Juventud de Lamas disfruta de cancha rehabilitada

1 de enero de 2026 Milexis Pino