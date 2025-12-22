MBI reafirmó su identidad cultural con ferias en honor al Santo Niño Jesús

En la capilla de Niño Jesús, ubicada en El Limón, se le rindió tributo al Hijo de Dios, con una misa solemne y cantos que evocaron la espiritualidad y el arraigo cultural de la comunidad.

CIUDAD MCY.- El municipio Mario Briceño Iragorry se llenó de alegría y esperanza con las ferias en honor al Santo Niño Jesús, donde familias enteras se dieron cita para compartir momentos de unión, tradición y devoción.

Además, se conmemoraron los 111 años del Baile de los Pastores de El Limón, una manifestación cultural que une a generaciones y fortalece la identidad aragüeña.

El alcalde de Mario Briceño Iragorry, Brullerby Suárez, felicitó a los miembros de los Pastores y a los organizadores del evento, resaltando el esfuerzo y compromiso para mantener vivas estas fiestas que representan el corazón cultural del municipio.

La comunidad disfrutó de actividades familiares, ferias y una extraordinaria noche musical que llenó de paz y alegría las calles del sector Niño Jesús.

El respaldo de las autoridades nacionales y regionales permitió consolidar esta celebración como un espacio de encuentro, fe y cultura para todos los mariobricenses.

Con esta festividad, Mario Briceño Iragorry reafirma su compromiso con el rescate de las tradiciones y la conservación de la identidad local, fortaleciendo el orgullo de pertenencia y proyectando la riqueza cultural del pueblo hacia las futuras generaciones.

REINA BETANCOURT | CIUDAD MCY | FOTOS CORTESÍA