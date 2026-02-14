Maracay celebró la esencia del gentilicio en Día de la Aragüeñidad

En el Aragua de 2026, esta efeméride se ha institucionalizado a través del Plan de la Aragüeñidad 2025-2029, una hoja de ruta que busca amalgamar el desarrollo económico, la seguridad y los servicios públicos con el rescate de las tradiciones

CIUDAD MCY.-El orgullo de haber nacido entre valles, costas y montañas se desbordó en el centro de Maracay, específicamente en la Plaza Bicentenaria. Bajo el sol radiante de la Ciudad Jardín, el estado Aragua conmemoró el Día de la Aragüeñidad, una fecha que trasciende el calendario para convertirse en el manifiesto cultural de un pueblo que reconoce en su historia la base de su futuro.

Desde tempranas horas, la Plaza Bicentenaria se transformó en un escenario vivo. Más de 15 agrupaciones culturales, bandas show, artesanos y representantes de instituciones regionales se dieron cita para celebrar el gentilicio.

Nicolás González, Secretario de Cultura de la Gobernación, destacó que esta movilización responde a una política de Estado orientada a fortalecer el espíritu colectivo.

«Hoy el pueblo celebra este hermoso día. Nos estamos dando cita para celebrar nuestra identidad como aragüeños y aragüeñas, siguiendo las instrucciones de la gobernadora Joana Sánchez y el Ejecutivo Nacional. Estamos aquí todos en equipo, reafirmando lo que somos», expresó González.

La jornada no solo se limitó a la capital. El sentimiento se replicó en otros municipios como Zamora, donde conciertos y tomas culturales recordaron que la «aragüeñidad» es un concepto que une desde el calor de Ocumare hasta el frío de la Colonia Tovar.

EL ARTE COMO BANDERA

Para Sendy Romero, presidente de la Fundación Teatro de la Ópera de Maracay (TOM), la actividad representa una «toma cultural» necesaria para el ciudadano de a pie, con el objetivo de que transeúnte se detengan cinco minutos, disfruten y se deleiten con su patrimonio.

«Desde el inicio de su gestión, la gobernadora Joana Sánchez ha buscado resaltar el gentilicio como el norte de su política», afirmó Romero.

La celebración de la aragüeñidad no es un evento aislado; tiene raíces profundas en la historia venezolana. El 11 de febrero de 1848 marcó un hito en la consolidación de la soberanía nacional. Tras las luchas lideradas por Bolívar y Páez, esta fecha simboliza el fortalecimiento de la organización política y el reconocimiento interno de Venezuela como nación libre frente a las tensiones entre conservadores y liberales de la época.

REINA:BETANCURT

FOTO: CORTESIA