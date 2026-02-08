‎Instalada comisión permanente para proteger derechos contractuales educativos

La Autoridad Única de Educación, Leira Suárez, informó que también lograron avanzar en la reclasificación de más de 4 mil docentes en la entidad

CIUDAD MCY.- ‎Desde la Sala Situacional de la Gobernación del estado Aragua, el Ejecutivo regional formalizó un avance significativo en la protección de los trabajadores del sector educativo, al llevarse a cabo la instalación de la Comisión Permanente de sindicatos signatarios.

‎La instancia busca velar por el cumplimiento de las cláusulas contractuales que amparan los derechos sociolaborales del magisterio aragüeño, convirtiéndose en una estructura organizativa fundamentada en la creación de cuatro ejes de trabajo específicos que abordarán las necesidades prioritarias del sector.

‎Las comisiones de trabajo son: Estabilidad Laboral, Comunidades Educativas, Gremiales y la Junta Calificadora. Con este esquema se busca garantizar un acompañamiento constante y técnico a cada una de las solicitudes y beneficios que corresponden por ley a los profesionales.

‎Asimismo, el espacio de trabajo tiene como objeto unificar criterios entre los gremios y el Estado, consolidando una sola fuerza de trabajo en beneficio de la estabilidad del sistema educativo público regional.

‎Como parte de los resultados tangibles de esta gestión, hasta el momento se logró la reclasificación de 2 mil 563 docentes, a los cuales se le sumarán otros mil 793 educadores.

‎En cumplimiento a las orientaciones del presidente Nicolás Maduro, la presidenta Encargada Delcy Rodríguez y la gobernadora Joana Sánchez, este encuentro fue liderado por la autoridad única de Educación, Leira Suárez.

‎‎THAIMARA ORTIZ

‎FOTOS: CORTESÍA