Instalada directiva del Concejo Municipal de Linares Alcántara para el período 2026 – 2027

CIUDAD MCY.- A fin de garantizar el cumplimiento de las normativas legales, el pasado lunes, 5 de enero, se llevó a cabo la instalación y juramentación de la junta directiva del Concejo Municipal de Francisco Linares Alcántara para el período legislativo 2026 – 2027.

El acto, que se realizó en la emblemática plaza Bolívar de Santa Rita, sirvió para mostrar el apoyo rotundo del pueblo linarense al presidente constitucional de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro, y la primera combatiente del país, Cilia Flores, tras el secuestro perpetrado por el Gobierno de Estados Unidos, liderado por Donald Trump.

La actividad contó con la presencia del alcalde de la jurisdicción, Víctor Manuel Bravo Escalante, además de la legisladora Anni Ramírez, en representación del Consejo Legislativo del estado Bolivariano de Aragua (Cleba).

De igual manera, cuerpos de seguridad y prevención del Estado, autoridades municipales, estructuras del Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV), del Gran Polo Patriótico «Simón Bolívar» y el Poder Popular, se hicieron presentes.

La junta directiva quedó conformada de la siguiente manera:

PRESIDENTE : Higinio Herrera

: Higinio Herrera VICEPRESIDENTE : Anaís Perdomo

: Anaís Perdomo SECRETARIO : Luis Guzmán

: Luis Guzmán SUBSECRETARIO: Raiza Hernández

Durante su alocución, el burgomaestre felicitó al cuerpo colegiado municipal y lo instó a seguir desplegado en las calles, trabajando por el pueblo. Además, exigió la liberación del presidente Nicolás Maduro y la primera dama de la nación, y repudió las acciones del gobierno estadounidense contra Venezuela.

«Hoy atentan contra la estabilidad de la Patria y todos los que somos patriotas. Todos los que en este pueblo vivimos, que nacimos y que tenemos la sangre de nuestros libertadores y de nuestros ancestros, debemos defenderla», expresó el burgomaestre.

Por su parte, el presidente del Concejo Municipal indicó: «Pensaban ellos que nos iban a destruir, pero no saben del talante y del material que están hechos los venezolanos».

Este acto, cargado de compromiso patriótico, reafirmó el respaldo de las vecinas y vecinos del municipio con el Comandante Eterno, Hugo Rafael Chávez Frías; con el conductor de victorias, Nicolás Maduro; con la vocera del Poder Popular ante la Gobernación del estado Bolivariano de Aragua, Joana Sánchez, y con la Revolución Bolivariana.

