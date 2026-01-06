Ratificada junta directiva del Concejo Municipal de Ribas

CIUDAD MCY.- En un acto marcado por el fervor patriótico y con el respaldo del Poder Popular, desde la ciudad de La Victoria se llevó a cabo la sesión de instalación y juramentación de la directiva del Concejo Municipal de Ribas, para el período legislativo 2026.

La ceremonia, realizada en los espacios de la emblemática Casa Mariño, contó con la presencia del alcalde del municipio, Juan Carlos Sánchez, junto a representantes de las diversas comunas y movimientos sociales de la jurisdicción.

Durante la sesión, y tras la evaluación de los perfiles comprometidos con el proceso de transformación local, se procedió a la ratificación del Concejal Miguel Motabán como presidente del cuerpo edilicio, quien asumirá el liderazgo del parlamento local por un nuevo período.

Asimismo, la estructura quedó conformada por la Concejala Yasmira Silva en la vicepresidencia y Meilyn Roa como secretaria, conformando un equipo de trabajo que apuesta por la continuidad de las labores de calle y la eficiencia legislativa. Cabe destacar que, en el marco de la instalación, la concejala Brenda Navas quedó designada jefa de fracción.

Tras ser juramentado por el alcalde Juan Carlos Sánchez y el pueblo soberano, el concejal Miguel Motabán dirigió un mensaje enfático a los presentes, centrado en el papel protagónico de las instituciones ante los retos actuales.

Por su parte, el alcalde Juan Carlos Sánchez enfatizó la importancia de garantizar la continuidad del crecimiento económico y el desarrollo del Plan de la Patria a través de las siete transformaciones, asegurando que este acto es una demostración contundente del mantenimiento del hilo constitucional en el país y que no existe ni una sola fractura en las instituciones. En su discurso, afirmó que la nación se encuentra en las mejores manos para asegurar la paz, la tranquilidad y la soberanía nacional bajo el liderazgo de la presidenta encargada, Delcy Rodríguez Gómez, quien asume funciones por instrucciones del presidente Nicolás Maduro hasta su retorno.

Asimismo, el mandatario local ratificó el compromiso de su gestión con la estabilidad nacional al declarar de forma categórica que nosotros somos los de la paz. Resaltó que el momento actual demanda mucha dignidad y, citando una frase de la gobernadora Joana Sánchez, señaló que las redes no son las calles, pues el verdadero espacio de acción y protagonismo lo tiene el poder popular organizado, que es quien mantiene el control y la presencia territorial en defensa de la revolución.

NUEVA SEDE

Del mismo modo, el alcalde hizo un anuncio de gran relevancia durante la jornada: el inicio formal de las operaciones del Concejo Municipal en un nuevo recinto, a partir de este periodo legislativo 2026. La cámara municipal ribense trasladará sus actividades administrativas y sesiones parlamentarias a las instalaciones de la Casa Mariño.

Este movimiento estratégico busca no sólo preservar y dignificar el patrimonio histórico del municipio, sino también acercar la institución a un espacio de alto valor simbólico para los victorianos.

La sesión concluyó con la firma del acta de instalación por parte de las autoridades presentes.

