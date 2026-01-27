Plan Pre-Lluvias aborda 7 kilómetros del rio El Limón

Con maquinaria pesada y la organización de un equipo de trabajo, se pretende el degrado del canal de agua para recolectar sedimentos, desechos sólidos y vegetales

CIUDAD MCY.- De cara a la temporada invernal, inició el Plan Pre-Lluvias en el municipio Mario Briceño Iragorry, específicamente con el abordaje integral del rio El Limón, en toda su extensión por la jurisdicción.

‎El alcalde Brullerby Suárez dio a conocer el comienzo de las obras, durante un encuentro con los medios de comunicación desde el sitio. Las acciones se dividirán en dos fases, con un tiempo estimado de duración de mes y medio cada una.

‎El punto de partida va desde el puente de Cavim hasta la comunidad La Candelaria, para un total de 3km lineales, dónde recolectarán un aproximado de 800 m³ de sedimentos, mediante el degrado del suelo y paredes. La segunda fase va desde La Candelaria hasta la Alcabala de El Limón, para completar los 4km restantes.

‎»Nosotros hemos tenido afectaciones en otras oportunidades en este tramo, por eso estamos comenzando aquí, para garantizar la seguridad de La Candelaria y el Sector 2 de Caña de Azúcar», acotó el burgomaestre.

‎Para alcanzar los objetivos, la fuerza trabajadora usa maquinaria pesada, comprendiendo una retroexcavadora, dos camiones volteo, dos jumbo, y una payloader.

Es valioso destacar que, la zona tiene especial relevancia por sus condiciones, ya que en el terreno desembocan todos los caudales de agua de la municipalidad, y en el 2020 se presentó el desbordamiento del rio. En base a ello, también amplían el cauce y corrigen la curvatura del mismo.

“Estamos alargando la descarga de agua, para evitar que las crecidas del rio El Limón afecten las condiciones de La Candelaria”, explicó Suárez.

En cumplimento a las orientaciones del presidente constitucional Nicolás Maduro, la presidenta encargada Delcy Rodríguez, y la gobernadora Joana Sánchez, según la 2T, también implementan la limpieza de quebradas, calles, cunetas y canales de aguas pluviales para evitar anegaciones.

DETALLAR: El Plan Pre-Lluvias en el municipio Mario Briceño Iragorry contempla 7km en total. La segunda fase va desde La Candelaria hasta la Alcabala de El Limón, para completar los 4km restantes.

THAIMARA ORTIZ

FOTOS : CIUDAD MCY