Reinauguración de CPT tipo II “Las Vegas” favorecerá a 13 comunidades de Libertador

La importante rehabilitación marca un paso significativo en la recuperación de los diferentes centros de salud que el Gobierno Bolivariano está llevando a cabo de la mano del Poder Popular

CIUDAD MCY.- Con el objetivo de continuar garantizando atención de calidad en materia de salud y espacios dignos al pueblo aragüeño, fue reinaugurado el Consultorio Popular (CPT) tipo II, “Las Vegas”, en el sector Mata Verde, de la comuna los Gigantes de la Revolución, en el municipio Libertador.

La importante edificación, que favorecerá a 13 comunidades palonegrenses del punto y círculo de la zona, se concretó por la Consulta Popular Nacional, con mano de obra del Poder Popular, gracias a los recursos del Gobierno nacional, regional y los proyectos del pueblo.

El corte de cinta que abrió las puertas del centro de salud, estuvo a cargo del Diputado a la Asamblea Nacional, Manuel Hernández; la autoridad única de salud del estado, Yosmary Lombano ;el director regional de salud, Román Cabello, la coordinadora regional de la Fundación Misión Barrio Adentro (FMBA),. Velly Martínez, quienes estuvieron acompañados del Poder Popular.

En el marco del Plan de la Patria de las 7 Transformaciones ideado por el presidente Nicolás Maduro y el Plan de la Aragüeñidad liderado por la vocera del Poder Popular en la gobernación de Aragua, Joana Sánchez, este consultorio fue rehabilitado en su totalidad, con trabajos de pintura y restauración de paredes de áreas internas y externas, impermeabilización, colocación de techo raso, griferías nuevas, embellecimiento de la fachada, modernización de espacios, equipamiento, entre otros.

El centro ofrecerá atención médica integral, con servicios y consultas especializadas como: vacunación, atención social, pediatría, medicina general, ginecología y obstetricia a más de 3 mil familias de la zona.

EL PODER POPULAR TRASFORMA SUS COMUNIDADES

Gracias a las políticas públicas impulsadas por el presidente constitucional Nicolás Maduro, y las orientaciones de la presidenta encargada, Delcy Rodríguez, de consolidar la gobernanza y la gobernabilidad, el Poder Popular aragüeño ha tomado un rol participativo y protagónico en la toma de decisiones y da respuesta inmediata a sus problemáticas plasmadas en sus Agendas Concretas de Acción.

En ese sentido el Diputado a la Asamblea Nacional, subrayó que la reinauguración de esta obra que es gracias al Poder Popular.

‘’Estamos entregando este CPT, una obra del Poder Popular, donde se organizó, compró los insumos, hizo los estudios de infraestructura y logramos rehabilitarlo y estamos muy felices de verdad, felicitamos a estos hombres y mujeres que están cumpliendo con la palabra del Comandante Chávez, con la ruta que nos dejó y además con las instrucciones del Presidente Nicolás Maduro’’ expresó Manuel Hernández.

Siguiendo esa misma línea el parlamentario añadió: ‘’No se equivocó el presidente constitucional Nicolás Maduro al transferir todo el poder para el pueblo y ahora en esta nueva etapa de gobernanza junto a nuestra presidenta encargada, Delcy Rodríguez, estamos muy felices por lo que está haciendo el Poder Popular en el estado de Aragua, además junto a su gobernadora, Joana Sánchez, que cree y confía en este instrumento de organización de Venezuela’’

RESPUESTA A LAS NECESIDADES DEL PUEBLO

Dando respuesta inmediata a las necesidades y nudos críticos de las comunidades a través de las Consultas Populares, esta obra se consolida como un esfuerzo entre los diferentes niveles de gobierno, nacional, regional y popular en un hecho sin precedentes.

Mayerlin Robles, vocera del Poder Popular de la comuna los Gigantes de la Revolución, en el municipio Libertador, comentó que esta obra hecha realidad es dando respuesta a las peticiones del pueblo.

Robles enfatizó que todas estas acciones se dan gracias a la perfecta unidad entre las comunidades.

‘’Nuestra organización siempre ha sido en unificación, siempre trabajando de la mano con el Poder Popular y nuestros vecinos son quienes nos indican cuáles son sus necesidades y sus prioridades’’ concluyó.

Por su parte, María Luisa Montana, habitante de la comunidad, agradeció por esta atención en materia de salud.

‘’Le damos las gracias a nuestra gobernadora por esta bendición que nos ha dado hoy por hoy, como es la reinauguración del Ambulatorio de Las Vegas, y quiero que sepa el mundo entero y toda la población a nivel nacional e internacional, que en Venezuela estamos trabajando por el bienestar del pueblo’’

Es importante señalar que la restauración de este espacio de salud está enmarcad en la Cuarta Trasformación (4T), que busca garantizar el bienestar social y la dimensión humana.

YORBER ALVARADO

FOTOS: CORTESIA