Senades Aragua reconoció a funcionarios de seguridad por fortalecimiento del control de armas

Este proceso contribuye a la descongestión de las salas de resguardo, donde permanecen armas en calidad de depósito.

CUIDAD MCY.-En un acto realizado en el salón de usos múltiples “Sup/Jefe Romer Olivo” de la estación central de la PBA, el Servicio Nacional para el Desarme (SENADES) en el estado Aragua entregó reconocimientos a funcionarios y efectivos de seguridad responsables de la transferencia de evidencias de armas a la Dirección de Armas y Explosivos (DAEX), correspondientes a los períodos 2025-I y 2025-II.

La actividad estuvo encabezada por el comisario general Domingo Granados, director nacional de Control de Armas y Municiones del SENADES, acompañado por la coordinadora regional, Lcda. Ingrid Dávila y la articuladora del Frente Preventivo en la región, Jule Escalona.

Durante su intervención, Granados destacó que el objetivo de este reconocimiento es enaltecer la labor de los jefes de salas y del personal encargado del resguardo de evidencias físicas, especialmente en lo relativo a la recolección, clasificación y traslado de armas hacia la DAEX.

ARAGUA PIONERA

Asimismo, resaltó que Aragua se convierte en la primera entidad del país en realizar este tipo de actividad de reconocimiento, marcando un precedente nacional en el fortalecimiento de los procesos de control y transferencia de armamento.

Informó además que, durante el año 2025, se logró la entrega de alrededor de mil 600 elementos en la entidad, gracias al trabajo articulado entre los distintos cuerpos de seguridad y el SENADES.

Por su parte, la coordinadora regional Ingrid Dávila subrayó que el SENADES en Aragua no solo impulsa el desarme voluntario, sino que también desarrolla una importante labor preventiva mediante talleres y actividades formativas en instituciones educativas y comunidades, promoviendo una cultura de paz entre niños, niñas y adolescentes.

Dávila agregó que, gracias a la articulación con el Centro de Desarrollo de la Calidad Educativa y el Frente Preventivo, durante 2025 se logró atender a más de 130 instituciones educativas en la entidad, llevando un mensaje de sensibilización sobre los riesgos asociados al uso de armas.

En el acto fueron reconocidos funcionarios pertenecientes a la Guardia Nacional Bolivariana (GNB), el Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (CICPC), las policías municipales y la Policía del estado Aragua, destacando su compromiso y responsabilidad en el cumplimiento de los procedimientos establecidos para el control de armas y municiones.

El SENADES reiteró su compromiso de continuar fortaleciendo las políticas de desarme, prevención y control, en coordinación con los distintos órganos de seguridad ciudadana, como parte de las acciones orientadas a la construcción de entornos más seguros para el pueblo aragüeño.

PRENSA SENADES ARAGUA | FOTOS CORTESÍA