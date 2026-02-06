Ciudad MCY

Presentaron “Después de la noche y otros poemas”

PorMilexis Pino

Feb 6, 2026

CIUDAD MCY.- En los espacios de la Librería del Sur “Elsa Morales”, ubicada en la Galería de Arte Nacional (GAN), en Bellas Artes, se llevó a cabo la presentación del libro “Después de la noche y otros poemas”, del autor William Torrealba, publicada por el Fondo Editorial Fundarte.

La actividad congregó a una amplia participación de público, donde destacó la presencia de integrantes de la Escuela Nacional de Poesía Juan Calzadilla y representantes del sello editorial, quienes se dieron cita para celebrar este nuevo aporte a las letras venezolanas.

Durante el encuentro, se profundizó en las temáticas centrales del poemario, el cual transita por estados emocionales complejos como la incertidumbre, la ansiedad y el sosiego.

El autor William Torrealba ofreció reflexiones sobre el significado de la creación poética en la actualidad, donde abordó la relevancia de la palabra en los tiempos que corren. Asimismo, José Javier Sánchez y Benjamín Zambrano intervinieron para expresar su gratitud por formar parte de este evento.

Esta evento fue posible gracias al trabajo conjunto entre la Alcaldía de Caracas y la Secretaría para la Protección y Desarrollo Social. Con esta jornada, la Fundación Librerías del Sur se consolida como uno de los espacios para el intercambio literario el diálogo y el intercambio de ideas.

FUENTE MINISTERIO DE CULTURA

FOTO: CORTESÍA

 

 

