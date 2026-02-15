Parejas de Las Tejerías sellaron su amor a través de matrimonios colectivos

La ceremonia múltiple presidida por el alcalde Régulo La Cruz, más de 20 parejas de diversas edades formalizaron su unión legal

CIUDAD MCY.-En una jornada cargada de emociones, promesas y profundo compromiso, la Alcaldía del Municipio Santos Michelena celebró el 14 de Febrero, Día del Amor y la Amistad, con la tercera edición de matrimonios colectivos.

En el acto, presidido por el alcalde Régulo La Cruz, más de 20 parejas de diversas edades formalizaron su unión legal, fortaleciendo así la base fundamental de la sociedad: la familia.

«Hoy no solo estamos firmando documentos, estamos blindando el amor en el marco de la ley y el compromiso mutuo. En Las Tejerías creemos que familias sólidas construyen un municipio fuerte. Es un honor para mí ser testigo de estos proyectos de vida que hoy se consolidan», manifestó el alcalde La Cruz, durante la ceremonia.

Esta es la tercera edición de los matrimonios colectivos que se celebra bajo la gestión de La Cruz, demostrando la continuidad de las políticas de protección social, destacando además el ambiente especial que se recreó durante la ceremonia, caracterizado por una puesta en escena romántica y de unidad familiar.

Asimismo, es importante destacar el trabajo llevado por la oficina de Registro Civil, al agilizar los procesos legales previos, garantizando que cada pareja cumpliera con los requisitos de ley.

Al finalizar el acto protocolar, la máxima autoridad local compartió con cada uno de los nuevos esposos, extendiendo sus felicitaciones y resaltando que, más allá de la celebración, su gestión seguirá enfocada en crear las condiciones de bienestar, seguridad y recreación que todas las familias de Las Tejerías merecen.

PRENSA SANTOS MICHELENA

FOTOS: CORTESÍA