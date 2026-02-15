Limpieza y orden marcan desarrollo de Carnavales por la Paz 2026 en Ocumare

Los trabajos, ejecutados por Fundaragua y Costaragua, incluyeron limpieza, barrido y recolección de desechos en el paseo “El Malecón”, garantizando espacios seguros, organizados y agradables para el disfrute de residentes y turistas

CIUDAD MCY.- Un ambiente limpio, seguro y ordenado es la bienvenida que reciben los visitantes del paseo “El Malecón”, ubicado en el sector El Playón del municipio Ocumare de la Costa de Oro, gracias a la labor de autoridades y cuadrillas del estado Aragua, a propósito de los Carnavales por la Paz 2026

En este sentido, en el marco del Plan de las Siete Transformaciones (7T), las cuadrillas de la Fundación para el Desarrollo del estado de Aragua (Fundaragua) y el Instituto Autónomo para el Desarrollo de las Costas de Aragua (Costaragua), realizaron labores de limpieza profunda, barrido, remoción de arena de escaleras, recolección de desechos sólidos y vegetales, así como el cambio de bolsas en papeleras, para dejar a punto las instalaciones para los espectáculos musicales propios de la temporada.

Estas acciones consolidan un entorno costero más aseado y ordenado para que residentes y turistas disfruten de las festividades con seguridad y comodidad.

Es importante mencionar que, las intervenciones se ejecutan siguiendo las orientaciones de la presidenta encargada, Delcy Rodríguez, así como de la vocera del Poder Popular en la Gobernación del estado Aragua, Joana Sánchez, en coordinación con el secretario para la Optimización de Servicios Públicos, Rodolfo Ramírez; el secretario para el Transporte, Gabriel Perdomo; la secretaria de Turismo, Vicmar Olmos; y el presidente de Fundaragua, Edinson Gutiérrez.

Con ello, el estado Aragua refuerza su compromiso de garantizar unos carnavales seguros, organizados y con espacios dignos, promoviendo la participación responsable de la comunidad y ofreciendo a los visitantes una experiencia agradable en la costa aragüeña.

REINYMAR TOVAR

FOTOS: CORTESÍA