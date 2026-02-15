Ocumare de la Costa encendió la alegría con despliegue de Carnavales Ríe Aragua 2026

CIUDAD MCY.- Las costas aragüeñas se consolidan como el destino predilecto de la temporada carnestolenda, como ocurre cada año.

Desde el emblemático sector de El Playón, en el municipio Ocumare de la Costa de Oro, se activó el despliegue institucional «Carnavales Ríe Aragua 2026» diseñado para garantizar que tanto propios como visitantes disfruten de una agenda cargada de recreación, seguridad y sano esparcimiento en un ambiente de convivencia y paz.

Esta iniciativa, impulsada por la gobernadora Joana Sánchez en perfecta articulación con el Gobierno Nacional, cuenta con la participación activa del Movimiento por la Paz y la Vida.

La estrategia busca transformar los espacios naturales del estado en escenarios de encuentro familiar, reafirmando el compromiso del Gobierno Bolivariano de Aragua con la promoción del turismo local y la organización de eventos de alto impacto social.

Durante el primer día de asueto, la costa se llenó de energía con una programación diversa que incluyó presentaciones musicales en vivo y ginkanas infantiles para los más pequeños.

Las familias que eligieron los «destinos de encantos aragüeños también participaron en sesiones de bailoterapia y diversas dinámicas recreativas, integrando la actividad física con la celebración carnestolenda y bajo la supervisión de equipos especializados.

El despliegue no solo se enfoca en el entretenimiento, sino también en la consolidación de Aragua como una referencia nacional en materia de gestión turística y seguridad ciudadana.

Con la puesta en marcha de estas actividades en El Playón, las autoridades regionales aseguran que la temporada 2026 será recordada por la organización y la hospitalidad que caracteriza al gentilicio de la costa de oro en Aragua.

MARÍA JOSÉ PARRA

FOTOS: CORTESÍA