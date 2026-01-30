Ruta «Aragua, Costa y Pescado» favoreció al pueblo linarense

Con este despliegue no solo garantizan la compra de productos de calidad a precios asequibles, sino también la comodidad de adquirirlo dentro de las comunidades

CIUDAD MCY.- En un esfuerzo por garantizar el acceso a proteínas frescas directamente desde las costas aragüeñas a la mesa de los ciudadanos, se llevó a cabo una exitosa jornada de venta de productos del mar en la Av. Venezuela, en el municipio Francisco Linares Alcántara.

La ruta denominada «Aragua, Costa y Pescado», organizada por el Instituto Autónomo para el Desarrollo de las Costas de Aragua (Costaragua), se realizó cumpliendo con las políticas de soberanía alimentaria impulsadas por la vocera del Poder Popular en la gobernación, Joana Sánchez.

En la actividad los ciudadanos linarenses pudieron adquirir una gran cantidad de especies ofrecidas, entre las que destacan sardina, cojinúa, tajalí, pargo rosado, pargo blanco y roncador, todos de manera fresca y de excelente calidad para el consumo del pueblo.

Es importante señalar que Costaragua con la ruta «Aragua, Costa y Pescado» se mantendrá activa de forma permanente, fortaleciendo el vínculo entre los productores pesqueros de la zona costera y las zonas urbanas del estado, garantizando la cadena de frío y el bienestar nutricional de las familias aragüeñas.

Finalmente cabe destacar que estas acciones son gracias a las políticas públicas del Gobierno regional quien continúa garantizando la soberanía alimentaria con productos de la región.

YORBER ALVARADO

FOTOS: CORTESIA