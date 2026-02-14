Realizado casting oficial de Mini Reinas de Ferias de San José 2026

El evento reunió alrededor de 150 niñas y jóvenes que aspiran a representar la esencia, el talento y la belleza de la joven maracayera en las próximas festividades patronales de la ciudad.

CIUDAD MCY.- El C.C. Hyper Jumbo se convirtió en el epicentro del talento infantil y juvenil del estado Aragua con la realización del casting oficial para el certamen Mini Reina de Ferias de San José 2026.

Organizado por la Alcaldía de Girardot y la Organización Reina de Ferias de San José, el evento reunió alrededor de 150 niñas y jóvenes que aspiran a representar la esencia, el talento y la belleza de la joven maracayera en las próximas festividades patronales de la ciudad.

Las aspirantes demostraron sus habilidades en pasarela y expresión ante un panel evaluador de alto nivel. En esta edición, el jurado calificador estuvo integrado por la Dra. Cinzia Machín de Morales, primera combatiente del municipio Girardot, y la licenciada Mariángel Hernández, directora de la Concha Acústica de Maracay. Ambas personalidades tuvieron la responsabilidad de evaluar el desempeño de las niñas y adolescentes de 5 a 16 años que compitieron en las categorías de Mini Reinita, Mini Reina, Pre-teen y Teen.

Durante el desarrollo de la actividad, para garantizar la integridad de las menores de edad, el casting contó con el respaldo y supervisión permanente del Consejo Municipal de Derechos de Niños, Niñas y Adolescentes (CMDNNA), priorizando que todas las etapas del casting se desarrollaran en un entorno seguro y respetuoso para las jóvenes participantes.

Con esta masiva asistencia de más de 140 candidatas, la ruta hacia el reinado de 2026 inició con paso firme. La alcaldía de Girardot reafirma su compromiso con las tradiciones locales y el impulso de espacios donde la juventud aragüeña pueda proyectar sus habilidades.

Los resultados de esta selección serán anunciados en los próximos días en la red social Instagram @reinadeferiasdesanjose_oficial y marcará el inicio de la preparación de las futuras representantes de la belleza y la cultura maracayera para este ciclo Ferial 2026.

