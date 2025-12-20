Waku: Símbolo de vida y conservación en el Zoológico Las Delicias

CUIDAD MCY.-El Zoológico Las Delicias celebra el nacimiento de Waku, una cría de cunaguaro (Leopardus pardalis) que ya cuenta con 3 meses y 9 días de edad. El felino se encuentra en óptimas condiciones y diariamente practica sus habilidades junto a su madre en el recinto.

Este nacimiento forma parte del programa de reproducción de felinos autóctonos con fines de conservación que impulsa el Zoológico Las Delicias, reafirmando su compromiso con la preservación de especies amenazadas en Venezuela.

El cunaguaro, también conocido como ocelote, enfrenta serios riesgos de supervivencia debido a la destrucción de su hábitat, la cacería indiscriminada, el tráfico ilegal como mascota exótica y la comercialización de sus partes con fines ornamentales, medicinales o mágico-religiosos.

La llegada de Waku representa un logro significativo en los esfuerzos de conservación, pues cada nacimiento fortalece la esperanza de mantener viva esta especie emblemática de la fauna venezolana.

El Zoológico Las Delicias invita a la comunidad a valorar y proteger a los cunaguaros, recordando que su conservación depende de la acción colectiva. ¡No contribuyas a su extinción, protégelos!.

REINA BETANCOURT | FOTO CORTESÍA