Maracayeros participarán en el Wacken Open Air Metal Battle

Las bandas Visión Real y C.E.R.E.S viajarán a Perú, para participar en el capítulo suramericano

CIUDAD MCY.- El rock metal nacional se prepara para una cita con todos los hierros. El próximo 21 de febrero, Perú será el escenario donde Venezuela buscará su boleto a la “Tierra Santa” del género en Alemania.

A diferencia del año pasado, el tricolor nacional no viaja con un solo representante, sino con una avanzada doble: Visión Real (Maracay) y C.E.R.E.S. (Puerto Ordaz).

Ambas agrupaciones alistan motores para el capítulo regional del certamen más importante del mundo, donde medirán fuerzas contra el talento de Colombia, Bolivia, Chile, Ecuador y el país anfitrión.

El objetivo es claro: conquistar el trono suramericano para representar a todo el continente en el mítico Wacken Open Air Metal Battle, el certamen musical más prestigioso y longevo de su tipo.

FUENTE ÚLTIMAS NOTICIAS

FOTO: CORTESÍA