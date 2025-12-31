Supervisada aplicación de 235 toneladas de asfalto en Sucre 

Previa a la colocacion del material asfáltico en la Calle Independencia de Cagua, se habia ejecutado la sustitución de más de 120 metros lineales de tuberías de aguas servidas de 12 pulgadas

Ciudad MCY- La obra de infraestructura vial en la Calle Independencia de Cagua, municipio Sucre del estado Aragua, está casi lista. Este proyecto forma parte de la segunda transformación de las Siete Grandes Transformaciones (7T), y por ello, la gobernadora de la entidad, Joana Sánchez, junto al alcalde Wilson Coy, realizaron una supervisión de los trabajos en curso.

Durante el recorrido, la gobernadora destacó: “Estamos aquí junto al alcalde Wilson Coy, quien nos explicará los avances en la infraestructura vial que se lleva a cabo gracias al apoyo del presidente de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro, en el marco de la segunda transformación”.

En línea con el vértice de Ciudades Humanas de la 2da T, el alcalde Coy informó que en la Calle Independencia se realizó la sustitución de más de 120 metros lineales de tuberías de aguas servidas de 12 pulgadas a través del Plan Topo y se construyeron 180 metros de aceras y brocales, con un ancho de dos metros en ambos sentidos.

“Estamos en la fase de asfaltado, con la colocación de 235 toneladas de asfalto para completar esta carpeta corrida al 100 por ciento. Estamos trabajando para que las vecinas y vecinos del centro de Cagua reciban el 2026 con calles nuevas”, enfatizó el alcalde de Sucre.

Finalmente, Coy agregó que pronto esta avenida se convertirá en un hermoso paseo o bulevard para todos los habitantes del municipio Sucre y los comerciantes locales. ‎“Seguimos trabajando con el plan vial, ¡contigo por Sucre!”, concluyó.

