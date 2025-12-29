Plan Techo Comunal rehabilitó de Caña de Azúcar

Con esta intervención se logró el abordaje integral del Bloque 39, con trabajos de impermeabilización y limpieza

CUIDAD MCY.-El Gobierno Bolivariano avanza en la mejora de condiciones habitacionales para los residentes de Caña de Azúcar, municipio Mario Briceño Iragorry. A través del Plan Techo Comunal los conocidos “bloques” y superbloques” son rehabilitados.

El alcalde Brullerby Suarez dio a conocer, mediante un audiovisual colgado en su cuenta personal de Instagram (@brullerbysuarez), que el abordaje de las infraestructuras continúa según lo planeado, y llegaron a la recuperación del Bloque 39 del Sector 6.

Con la remoción de materiales caducados, limpieza, reordenamiento de las tuberías y colocación del nuevo manto alifático, 12 familias fueron dignificadas con una planta alta segura, libre de grietas y filtraciones que representaron un riego.

Gracias al equipo del Ministerio de Obras Públicas, Gobernación del estado Aragua y Alcaldía de Mario Briceño Iragorry, se prevé llegar al 100% de los edificios, garantizando condiciones adecuadas para buen vivir del pueblo.

Además, una vez se culminada la restauración de la parte superior de las viviendas multifamiliares, se procede al embellecimiento de las fachadas con frisado y pintura.

THAIMARA ORTIZ | FOTO | REFERENCIAL