Poligirardot ejecuta despliegue de seguridad en el Casco Central de Maracay

La presencia activa de los funcionarios en esta zona estratégica busca ofrecer confianza a comerciantes, transeúntes y visitantes, garantizando que las celebraciones decembrinas se desarrollen en un ambiente de paz y organización

CIUDAD MCY.- Con el propósito de garantizar la seguridad y tranquilidad de los ciudadanos que hacen vida en el municipio Girardot durante las festividades navideñas, la Policía de Girardot desplegó un amplio dispositivo de seguridad en la avenida Bolívar de Maracay, desde la calle Soublette hasta la Sánchez Carrero.

El operativo, que refuerza la vigilancia mediante patrullaje motorizado en punto y círculo, se enmarca en la 3T de la Seguridad Ciudadana y la Defensa de la Patria, contribuyendo a minimizar los actos delictivos y a mantener un casco central ordenado, evitando la proliferación de la economía informal.

Estas acciones sellan el compromiso de la Policía de Girardot con los maracayeros, reafirmando su labor por una ciudad más segura y organizada.

El despliegue responde a los lineamientos de la Ley Orgánica de las 7T, promovida por el Presidente Nicolás Maduro Moros y respaldada por Joana Sánchez, vocera del Poder Popular del Gobierno de Aragua, consolidando la seguridad como un eje fundamental para el bienestar ciudadano.

REINA BETANCOURT | CIUDAD MCY | FOTOS CORTESÍA