Presidente Maduro participa nuevamente en el Balance de los Motores Productivos de Venezuela 2025

PorRafael Velásquez

Dic 23, 2025

Ciudad MCY.- El presidente de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro Moros, nuevamente asiste −por segundo día consecutivo− al Poliedro de Caracas para participar activamente en el Balance de los 14 Motores Productivos de Venezuela 2025.

Este martes, junto a su gabinete ministerial, el Jefe de Estado venezolano realizó un recorrido por los sectores: Hidrocarburos; Agroalimentario; Pesquero y Acuícola; Exportaciones No Petroleras; Minería y de las Industrias Básicas; Industria Civil y Militar; Construcción; Farmacéutico; y     Emprendimiento, en los que ofreció  reportes de su crecimiento y desarrollo durante el año 2025.

En esta nueva visita está previsto su recorrido en los sectores: Banca y Mercado de Valores; Turismo Nacional e Internacional; Bolívar Digital; Telecomunicaciones y Nuevas Tecnologías; y Transporte y Vialidad y dará a conocer los indicadores registrados en el año.

De la misma manera, está previsto que haga anuncios en materia económica en cada sector para el venidero año 2026.

Prensa Presidencial | FOTO CORTESÍA 

