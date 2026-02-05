UEP Gran Fraternidad Universal celebró 60° aniversario fundacional

‎

‎Una semana repleta de actividades como pijamadas, compartir de colores, fiesta retro, visualización de películas y mucho más

‎CIUDAD MCY.-Para conmemorar poco más de medio siglo de trabajo en pro del crecimiento intelectual de la juventud, la Unidad Educativa Privada Gran Fraternidad Universal organizó una semana llena de actividades recreativas.

‎

‎El 60° aniversario fundacional incluye pijamadas, compartir de alimentos con temática de colores por salón, fiesta retro, visualización de películas, espectáculos de magia, día de peinados locos, entrega de reconocimientos y agasajo al personal docente, administrativo y obrero.

‎

‎»Seguimos sirviendo a la comunidad, dando lo mejor de nosotros para formar a los estudiantes al nivel espiritual, de conocimientos académicos; de cuerpo y mente», mencionó Mirna Natera, directora del plantel.

‎

‎En un contacto con los medios de comunicación regional, destacó que su misión es ayudar a la generación de relevo, tomando como base la filosofía del Dr. Serge de la Ferriére.

‎

CONTEXTO HISTÓRICO

‎Con un estilo único en la entidad, la UEP Gran Fraternidad Universal imparte cátedras como yoga y francés, al tiempo que cumple con la malla curricular nacional. «Esta escuela fue creada por una de sus discípulas, la profesora Armantina de Gil», relató Natera.

‎

‎Lo que comenzó como un preescolar, y luego paso a una escuela, terminó siendo un complejo educativo completo, que unifica la ciencia, filosofía y el arte. Actualmente, cuenta con más de 500 alumnos cursantes.

‎

‎THAIMARA ORTIZ

FOTOS: CIUDAD MCY