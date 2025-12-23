Victorianos disfrutan en estas navidades de las plazas Ribas y Sucre

CIUDAD MCY .-Con la presentación de grupos musicales en vivo, este fin de semana las familias victorianas disfrutaron de la navidad, en los espacios de las plazas Ribas y Sucre, del municipio José Félix Ribas, que han sido rehabilitados gracias a la iniciativa del Alcalde Juan Carlos Sánchez, para brindar a los ribenses espacios bonitos y adecuados para la recreación y el sano esparcimiento.

La alegría y la risa de los pequeños de la casa jugando en medio de la plaza Ribas, contagian a los presentes, quienes disfrutaron de un rato agradable en familia en estas navidades.

Además, decenas de personas de la ruta de emprendedores, se animaron a postular sus trabajos y exhibir sus stands en los espacios de la Plaza Sucre, en medio de un ambiente familiar, cargado de alegría, con venta de productos alusivos a la Navidad, postres, ropa y no podía faltar la comida rápida, entre otras, a precios accesibles.

Al ritmo de parrandas, la tarde y parte de la noche del fin de semana los presentes disfrutaron de música navideñas. Haciendo que los propios y visitantes, disfrutaran de estos espacios acompañados de las sonrisas de los niños y niñas.

Es muy importante mencionar que dichos espacios, cuentan con la presencia de la Policía Municipal de Ribas, garantizando el disfrute en santa paz y libre de violencia, cumpliendo con las orientaciones del alcalde Juan Carlos Sánchez, respaldadas por la gobernadora Joana Sánchez y por el presidente Nicolás Maduro.

PRENSA RIBAS | FOTOS: CORTESÍA