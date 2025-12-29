Optimizada de red de aguas servidas en el municipio Lamas

La Dirección de Servicios Públicos de la municipalidad y la fuerza laboral de Hidrocentro atendieron los sectores Surupey, Arboleda, San Rafael, Andrés Eloy Blanco II y Patrocinio Peñuela Ruiz

CUIDAD MCY.-En la construcción de “Ciudades más Humanas” los bienes colectivos son un punto fundamental, por esa razón se llevó a efecto el mejoramiento de la red de aguas servidas en el municipio José Ángel Lamas.

En una jornada a cargo de la Dirección de Servicios Públicos de la jurisdicción e Hidrocentro, fue posible realizar el mantenimiento, desobstruir, limpiar y verificar el funcionamiento de los colectores pertenecientes a cinco sectores.

Con este denominado “Plan Cayapa”, las familias de Surupey, Arboleda, San Rafael, Andrés Eloy Blanco II y Patrocinio Peñuela Ruiz contarán con un sistema de desagüe en perfectas condiciones para su desarrollo habitacional.

Estas acciones preventivas se realizaron en favor del resguardo de la salud colectiva y en la protección del medio ambiente, al evitar la contaminación en las calles; asimismo, permitió ampliar la vida útil de esta importante estructura.

Es valioso mencionar que el alcalde Tony García acompañó el despliegue de la fuerza laboral, en compañía de las estructuras comunales.

De la mano del presidente Nicolás Maduro y la gobernadora Joana Sánchez, el pueblo santacrucense es dignificado con obras de envergadura.

THAIMARA ORTIZ | FOTOS | ALCADÍA JOSÉ ÁNGEL LAMAS