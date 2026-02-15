San Sebastián de los Reyes vibra en inicio de Carnavales Felices y por la Paz 2026

Cada municipio de la entidad aragüeña de ha sumado a la celebración carnavalesca, muy característico del pueblo venezolano

CIUDAD MCY.- El municipio San Sebastián de los Reyes dio inicio formal a las festividades de los «Carnavales Felices y por la Paz 2026», celebración que arrancó con un contingente de alegría, identidad y participación masiva.

Rosa Espejo, comisionada especial de la Gobernadora Joana Sánchez en la jurisdicción, destacó que la programación busca no solo el esparcimiento, sino el fortalecimiento de la cultura popular y las tradiciones propias de esta localidad aragüeña.

La jornada inaugural estuvo marcada por un vistoso desfile que recorrió las principales calles del municipio, contando con la participación activa de instituciones educativas de educación inicial, básica, media general y técnica.

El evento estuvo impregnado de colorido, música y tradicion gracias a las comparsas estudiantiles, que avanzaron al ritmo de las bandas show locales y manifestaciones que hicieron resaltar el gentilicio de San Sebastián.

La agenda festiva para este asueto se trasladará durante el fin de semana y los días lunes y martes de Carnaval al sector del asentamiento campesino Valle de la Cruz. En este espacio, la celebración adquiere un matiz especial al coincidir con las festividades en honor al santo patrono, el Santo Niño Jesús de Praga. Esta unión entre la fe religiosa y el espíritu carnavalesco permitirá a propios y visitantes disfrutar de una programación diversa que integra lo sagrado con lo recreativo.

Espejo subrayó que, bajo la visión de los Carnavales Felices, el equipo de la Juventud del Partido Socialista Unido de Venezuela (Jpsuv) y la Gran Misión Venezuela Joven se han desplegado con «Ríe» para garantizar el sano entretenimiento de los más pequeños en la comunidad rural. Las actividades incluyen el rescate de juegos tradicionales venezolanos como carreras de sacos, el palo encebado, metras y perinolas, brindando una alternativa de diversión sana y autóctona.

El componente musical y dancístico será protagonista fundamental de estos días de asueto. La comisionada informó que agrupaciones joroperas y exponentes de la canta criolla de la zona acompañarán las festividades, asegurando que el sonido del arpa, cuatro y maracas sea el corazón del entretenimiento en el municipio. Con estas acciones, San Sebastián de los Reyes se consolida como un destino de referencia para quienes buscan vivir un carnaval con sello tradicional y paz ciudadana.

MARÍA JOSÉ PARRA

FOTOS: CORTESÍA