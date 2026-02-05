UCNA impulsa estrategia para la reinstitucionalización salarial y la excelencia académica

CIUDAD MCY.- En un esfuerzo conjunto por fortalecer el bienestar del capital humano de la institución, la rectora de la Universidad de Carabobo, Jessy Divo de Romero, promovió la conferencia titulada: “Inversión Estratégica en el Talento Universitario: Hacia la Reinstitucionalización Salarial y la Excelencia Académica Sostenible”.

​El evento, que contó con la aprobación del Consejo Universitario, tuvo lugar en el Salón Magistral del Edificio 3 de la Universidad de Carabobo Núcleo Aragua (UCNA). La ponencia principal estuvo a cargo del Lcdo.Luis Rodríguez, Director de RRHH Central de la UC, quien abordó los desafíos y rutas para mejorar las condiciones del personal.

​ENCUENTRO DE TODOS LOS SECTORES UNIVERSITARIOS

​La jornada destacó por su alta convocatoria, logrando reunir en un solo espacio a representantes de ambas facultades, docentes, empleados, personal obrero, estudiantes y delegaciones sindicales. Esta participación masiva subraya el interés colectivo por avanzar hacia soluciones concretas en materia laboral y académica.

​Asimismo, estuvieron presentes coordinadores de la Comisionaduría de la Rectora del Núcleo Aragua y autoridades de la Facultad de Ciencias Económicas y Sociales (FACES), quienes respaldaron la iniciativa.

​HACIA LA REINSTITUCIONALIZACIÓN DEL INGRESO

​Durante la conferencia, se enfatizó la necesidad crítica de «reinstitucionalizar el ingreso» del trabajador universitario como base fundamental para garantizar una excelencia académica sostenible en el tiempo.

Rodríguez destacó que la inversión en el talento humano no es solo una necesidad administrativa, sino una prioridad estratégica para la supervivencia y el crecimiento de la casa de estudios.

​Este encuentro marca un paso significativo en la agenda de la Universidad de Carabobo para consolidar un modelo de gestión que reconozca el valor de su personal como el motor principal de la educación de calidad en el país.

PRENSA UCNA

FOTOS: PRENSA UCNA