Ciudad MCY

Comunicación Patria

Especial

Vitamina K ayuda a proteger la salud del corazón y los huesos

Foto del avatar

PorMilexis Pino

Dic 20, 2025

CUIDAD MCY.-Al hablar de vitaminas esenciales, casi siempre vienen a la mente elementos como la vitamina C, el complejo B o incluso la D. Pero existe una que muchas veces queda fuera de la conversación y que tiene funciones clave para el organismo: la vitamina K.

Aunque este nutriente no suele recibir tanta atención como otros similares, su papel es muy importante para mantener la salud en buen estado a largo plazo.

La vitamina K interviene directamente en la coagulación de la sangre, un proceso por lo que resulta indispensable para evitar hemorragias y permitir que el cuerpo se recupere correctamente tras una herida.

Sin este nutriente, incluso los cortes más pequeños que se pueden sufrir en el día a día se pueden convertir en un problema, lo que da una idea clara de qué tan importante resulta la vitamina K para la salud.

Además, la vitamina K tiene un impacto directo en los huesos y la salud cardiovascular. Ayuda a fijar el calcio en el sistema óseo y evita que este mineral se acumule en las arterias, lo que contribuye a mantener así los huesos fuertes y el sistema arterial más saludable, lo que reduce el riesgo de fracturas y también el de problemas asociados con la salud del corazón.

AGENCIAS | FOTO CORTESÍA

Foto del avatar

Por Milexis Pino

Noticias Destacadas

Aragua

Corposalud fortalece la unión institucional con celebración navideña para sus trabajadores

20 de diciembre de 2025 Milexis Pino
Aragua

Santacrucenses celebran la recuperación de espacios públicos en Lamas

20 de diciembre de 2025 Milexis Pino
Aragua

Maracay-Choroní celebra la inauguración de su Ruta Patrimonial: identidad, arte e historia

20 de diciembre de 2025 Milexis Pino
Venezuela

Presidente Maduro: PNB garantiza la seguridad y protección del pueblo

20 de diciembre de 2025 Milexis Pino