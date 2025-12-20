Vitamina K ayuda a proteger la salud del corazón y los huesos

La vitamina K interviene directamente en la coagulación de la sangre, un proceso por lo que resulta indispensable para evitar hemorragias y permitir que el cuerpo se recupere correctamente tras una herida.

Sin este nutriente, incluso los cortes más pequeños que se pueden sufrir en el día a día se pueden convertir en un problema, lo que da una idea clara de qué tan importante resulta la vitamina K para la salud.

Además, la vitamina K tiene un impacto directo en los huesos y la salud cardiovascular. Ayuda a fijar el calcio en el sistema óseo y evita que este mineral se acumule en las arterias, lo que contribuye a mantener así los huesos fuertes y el sistema arterial más saludable, lo que reduce el riesgo de fracturas y también el de problemas asociados con la salud del corazón.

AGENCIAS | FOTO CORTESÍA