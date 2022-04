CIUDAD MCY.- El presidente Jair Bolsonaro, amenazó este lunes con desacatar una decisión judicial en caso de que la máxima corte se pronuncie en favor de una medida que puede aumentar las reservas indígenas en Brasil, reseñaron medios internacionales.

En ese sentido, el líder ultraderechista afirmó en un pronunciamiento ante hacendados durante una feria agrícola que se resistirá a la sentencia en caso de que el Supremo Tribunal Federal modifique el llamado «marco temporal» para la creación de las reservas indígenas, que limita la creación de nuevas tierras para las poblaciones originales a las que ya eran ocupadas o reivindicadas antes de la Constitución de 1988.

Bolsonaro, que desde que asumió el Gobierno se ha negado a delimitar nuevas reservas y se opone a concederle más tierras a los indígenas, señaló que un magistrado del Supremo viene impulsando una sentencia que puede permitir la creación de reservas en áreas que fueron ocupadas por poblaciones indígenas después de la Constitución de 1988 o que sean reivindicadas en un futuro.

«Ustedes saben que Brasil cuenta con reservas indígenas del tamaño equivalente a la región sudeste (la más poblada del país) y saben también que en el Supremo hay un proceso instruido por el magistrado (Edson) Fachin que quiere alterar el marco temporal», señaló el gobernante en su discurso en la feria agrícola de Ribeirao Preto, ciudad en el interior del estado de Sao Paulo.

Si él (Fachin) consigue una victoria sólo me quedan dos opciones: o entregarle al Supremo las llaves (del Palacio Presidencial) o decirle que no voy a cumplir. No tengo alternativa», agregó el líder ultraderechista en medio de aplausos de los hacendados, sector que también se opone al aumento de las reservas.

Información VTV