CIUDAD MCY.- El artista plástico venezolano, David Cedeño, presentó en la quinta edición de la Bienal del Sur, “Pueblos en resistencia, el arte está en la calle”, un collage sobre la espiritualidad y el cambio de objetivo a nivel existencial que debe coexistir con cualquier ser humano.

Explicó que la vida no es lo que se puede tocar, sino que hay un componente no visto, que no puede ser visualizado. Es por eso que “mi obra tiene mucho que ver con eso, con el sueño, con el símbolo, con lo inaprensible y con lo espiritual”.

Cedeño agregó que es un privilegio ser parte del amplio grupo de artistas e invitados nacionales y de otros pueblos hermanos que fueron convocados a la bienal, porque las bases de este evento se ajustan al trabajo que ha venido realizado.

Señaló que su trabajo es una vertiente del existencialismo, del transcurrir del hombre a través de la sociedad, del discurso de la materialización que se vive, alejado de lo espiritual y de lo trascendente.

AGENCIAS