CIUDAD MCY.-El secretario general de la Organización de Naciones Unidas (ONU), António Guterres, abogó este miércoles porque el mundo se prepare para afrontar las próximas pandemias y actuar sobre las experiencias aprendidas de la Covid-19.

«Juntos, aprendamos de las enseñanzas extraídas de la Covid-19 y adoptemos medidas basándonos en ellas, preparémonos, y construyamos un mundo más justo y sano para todos», apuntó Guterres.

El exhorto lo realizó con motivo del Día Internacional de Preparación ante las Epidemias, donde instó a realizar un mejor trabajo, al no permitir el acaparamiento de vacunas, pruebas y tratamientos por algunas naciones.

«Debemos rechazar el desastre moral y médico de que los países amasen y controlen suministros de salud relacionados con las pandemias y velar por que todo el mundo tenga acceso a pruebas diagnósticas, tratamientos y vacunas. Debemos también reforzar la autoridad y la financiación de la Organización Mundial de la Salud (OMS)», aseveró.

En ese sentido, recordó que el pasado mes de mayo fue declarada el fin de la emergencia de salud pública de la Covid-19, lo que no significa que la enfermedad no esté latente a escala global.

«El daño económico causado por la pandemia perdura. Muchos sistemas de salud tienen dificultades. Millones de niños están amenazados por enfermedades después de no recibir las vacunas infantiles de rutina», apuntó Guterres.

Para contrarrestar esto, sostuvo que el camino a seguir pasa por la cooperación global, mejorar la vigilancia global de los virus, fortalecer los sistemas de salud y hacer realidad la promesa de la Cobertura Sanitaria Universal.

Información de AVN