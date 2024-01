CIUDAD MCY/PRENSA CENAL.- Como parte de las actividades para celebrar los 63 años del Parque Generalísimo Francisco de Miranda, centro recreativo emblemático de Caracas, se realizó este viernes 19 de enero el recital “Seis voces poéticas por seis décadas de remanso verde”, actividad convocada por el Centro Nacional del Libro (Cenal) en conjunto con el Instituto Nacional de Parques (Inparques) y la Fundación Cultural Artistas de Petare (Funarpe).

Reconocidos poetas y artistas participaron con sus obras y experiencias en este encuentro que tuvo como escenario la Biblioteca Pública Generalísimo Francisco de Miranda.

Asistieron para recitar versos Florbella González, Roger Herrera, Rodavlas Medina, Vilma Guilarte, Griselide Tineo y Maribel Prieto. Se unieron Gloria Moreno y la invitada especial Jania Romero.

Con poesía destacaron la importancia de la naturaleza y el parque en la vida de las personas que habitan en sus cercanías y de quienes lo visitan provenientes de otras zonas.

En ese sentido, este encuentro fue una oportunidad para recordar y valorar la importancia del Parque Generalísimo Francisco de Miranda como un espacio de esparcimiento y conexión con la naturaleza en medio de la ciudad, y que, además, ha inspirado a poetas y artistas durante seis décadas.

De acuerdo con los presentes, fue una forma hermosa de reconocer la importancia de la cultura y la naturaleza en la sociedad.

Qué sería del hombre sin las plantas

La poeta Maribel Prieto dijo que fue “una actividad hermosa mediada por el amor por el encuentro de la palabra en la hechura poética de poetas importantes, de hombres y mujeres, pero que, además, estuvo en una sintonía artística con música, con cantos, versos, metáforas, tanto dedicadas al parque en general como a todos los parques del mundo, a todos los árboles del planeta”.

Agregó que la actividad da cuenta de un proceso de escritores y escritoras de Venezuela que tiene mucho que decir y que contar en el caso de la experiencia poética.

De la boca de Florbella González brotaron versos alegóricos a las plantas.

“Qué será de las plantas sin el hombre, ¿seguirán viviendo arrulladas por el viento y el sol?, ¿seguirán viviendo bajo la ternura de la luna y de las estrellas?, ¿seguirán viviendo acariciadas por el beso de la aurora?, ¿qué será de los hombres sin las planta? Ya no vivirán más porque se los tragará el silencio”, se le oyó recitar a González en tono de reflexión trayendo a los presentes un poema de Tobías Lasser, llamado

Himno a las plantas en Poemas en flor.

Jania Romero, dirigente estudiantil y joven poeta invitada especial, responsable del Frente Literario de la JPSUV Miranda, expresó: “qué mejor manera de conocernos que a través de lo que sentimos y lo que expresamos, que es la manera más bonita de conectarnos”.

Romero, estudiante de Comunicación Social, compartió un poema que consideró muy personal y muy especial para ella, titulado Te amo, antes del cual hizo una introducción para retrotraer a Empédocles, filósofo griego.

“Él decía que el amor y el odio son la fuerzas más poderosas que unen al ser humano, porque el amor nos une y el odio nos desune; él también decía que esta combinación es casi abominable; no me gusta esta combinación, pero me alegro de sentirla”.

Así mismo, hubo espacio para versos cantados con el poema “Sun Sun Ba Ba Eh” de Roger Herrera, el cual escribió basado en una canción en homenaje al Caribe y que hizo alegrar a los asistentes.