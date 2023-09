*** En el marco de celebrarse la Semana de la Biblia, las autoridades regionales, municipales y religiosas hicieron acto de presencia ***

CIUDAD MCY.- Desde la plaza Bolívar de San Mateo, municipio Bolívar del estado Aragua, la gobernadora Karina Carpio, en compañía de la alcaldesa Lolimar Montilla, pastoras y pastores evangélicos y el pueblo sanmateano, desarrolló un emotivo acto con motivo de haberse celebrado en fechas recientes el Día de la Biblia.

La ocasión fue propicia para que la gobernadora, junto a la alcaldesa Montilla realizaran la entrega de reconocimientos a un grupo de pastoras y pastores evangélicos por la loable labor en llevar la palabra de Dios a todos los rincones del país, llevando un mensaje de fe y evangelización a las personas.

En unas palabras cargadas de mucha emotividad y sentimiento, la primera mandataria regional expresó: “estoy empeñada en decir y compartir cada día más de las grandes cosas que Dios está haciendo en este estado, que Dios está haciendo en Venezuela, por eso es que a nosotros nos demanda la palabra, orar por nuestro Presidente, orar por esas autoridades, para que Dios llene a nuestro Presidente de sabiduría y ponga a su alrededor gente sabia, gente temerosa de Dios”.

La gobernadora continuó su emotiva participación diciendo: “a veces pensamos que nosotros somos los mejores, pensamos que tenemos más cualidades que otro y Dios está preparando, Dios no llama al calificado, Dios no llama al preparado, Dios prepara a la gente que va a traer a estos terrenos, por eso es que cada día me levanto tan contenta, me levanto tan feliz (…) Hermanos, escuchen, cuando una tierra la pisa, la camina, un hombre y una mujer, llenos de la presencia de Dios, eso me lo dio Dios, yo puedo ser temerosa de Dios, pero ese camino se me hace fácil”.

La multitud presente en la plaza Bolívar de San Mateo escuchó atenta a todas y cada una de las reflexiones y palabras de adoración y agradecimiento que la gobernadora Carpio hacía hacia Dios, entre las que destacó también “la palabra tiene poder, y una oración es peligrosa, porque hay oraciones peligrosas, porque sí existen, cuando nosotros estamos abatidos, cuando ya vemos que estamos tocando fondo y ya no podemos, levantamos las manos y decimos, que se haga tu voluntad, que sea como tú dices y como yo digo, porque ahí es donde Dios dice, ahora yo entro a ser Dios”.

Sin duda que fueron muchas las frases que seguramente marcaron de una manera significativa y positiva a los presentes, por ejemplo, cuando la mandataria regional expresó: “tenía una amistad de 25 años y veo que la amistad me traicionó, y él te va a decir, no es que te la quité, porque tu amigo soy yo.”

La mandataria aragüeña prosiguió su enseñanza diciendo: “entonces vemos, tengo un trabajo honorable, tengo un buen salario, y por esas cosas del destino, un día, usted está despedido, y uno se pregunta: ¿Cómo es esto?, vemos al cielo, levantamos las manos, ¿Qué pasó aquí?, es que tu no dependes de tus finanzas, tú dependes de mí (Dios), tú no dependes de eso, qué hermoso es Dios”.

Para finalizar su intervención, la gobernadora Karina Carpio presagió grandes cambios y grandes logros para Venezuela, partiendo desde la fe y la convicción de que vamos por la vía correcta, y que desde Aragua se verán grandes avances para la patria de Bolívar.

PASTORES COMPROMETIDOS

Celebrando la Semana de la Biblia, tradición que desde ya varios años lo han hecho desde el municipio Bolívar, el pastor Manuel Figueroa, de la iglesia Ciudad de Dios, ubicada en La Curía, expresó: “agradecido con Dios por esta jornada, por tener a las autoridades aquí, a la gobernadora, autoridades espirituales, civiles y militares, bendecimos a esta ciudad y al estado Aragua”.

Se celebra a la biblia, “siendo el libro más importante para nosotros, se han escrito muchos libros, pero este libro contiene espíritu y vida, Juan dice que él es el camino, la verdad y la vida, porque nuestra celebración se refleja en esta traducción gloriosa como lo es la biblia”, expresó el pastor Figueroa.

Asimismo, el pastor de la Iglesia “Príncipe de Paz”, Freddy Jaramillo, agradeció a Dios por tan bonita actividad en la que se está resaltando la celebración del Día de la Biblia. “Agradezco la presencia de la ciudadana gobernadora, nos honra con su presencia y también a la alcaldesa de este municipio, Lolimar Montilla, así como los pastores de este municipio, que han dicho presente en este llamado el día de hoy”.

La pastora Gladis de Jaramillo dijo: “hoy estoy expresando mi alto regocijo en el Señor, ya que estamos celebrando la Semana de la Biblia hoy 26 de septiembre, con gran honor, con gran júbilo, pues estamos exponiendo la palabra del Señor y dándola a conocer a todo este pueblo de San Mateo, que Dios nos ha entregado, estamos aquí trabajando y orando por las almas para que también ellos lleguen al conocimiento y a los pies de Jesús”.

FREDDY GUTIERREZ