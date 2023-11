CIUDAD MCY.- A pocos días para el inicio del Campeonato Sudamericano de Bádminton Venezuela 2023, a celebrarse en las instalaciones del gimnasio cubierto Mauricio Johnson del polideportivo Las Delicias en Maracay, los representantes aragüeños integrantes de la selección nacional de Venezuela se encuentran listo para tener acción y hacer destacar el gentilicio regional gracias a la rapidez y agilidad de sus raquetas.

Los atletas azulgranas que sacarán la casta en la justa internacional por Aragua serán Williams Barrios (adulto), Frank Barrios (adulto), Joiser Calanche (adulto), José Machado (adulto), Luis Rosales (adulto), Marielys Moreno (sub 19), Valeria Guzmán (sub 15), Mariangel Roa (sub 15), Nicolle Ilarraza (sub 13) y Valery Vásquez (sub 17), con el propósito de ubicarse entre los tres mejores atletas de la competencia, donde verán acción atletas de Brasil, Perú, Ecuador, Chile y Colombia.

La meta está centrada en subir al podio, por lo cual el trabajo realizado durante los últimos meses ha sido arduo y constante.

“Estamos adaptados al espacio donde será el evento competitivo y contamos con el material deportivo para las prácticas de preparación. Hemos fortalecido las debilidades practicando y cuidando el mínimo detalle cómo puede ser un saque o una recepción. También estamos trabajando el aspecto psicológico que es fundamental y no menos importante. Creo que estamos a tope. Podríamos decir que estamos a un 90% de preparación para dar lo mejor”, manifestó Frank Barrio, atleta aragüeño integrante de la selección nacional de bádminton.

El bádminton aragüeño es una prueba viviente que los logros no están dictados por el tamaño o los recursos, sino por el compromiso y la voluntad de quienes trabajan por el, por ello, Barrios destacó la importancia de apostar al fogueo y roce internacional para que el nivel competitivo pueda ser elevado notoriamente.

“Se necesita apoyo institucional para salir a competir fuera del país, porque el nivel no se eleva en las prácticas. Es en los eventos donde explotas lo que prácticas. También pudieran hacerse bases de preparación en países potencias en Suramerica, Europa o Asía”, explicó el joven atleta azulgrana.

En el pasado evento internacional de bádminton que se celebró en el país, hubo un alto nivel de competencia, donde Venezuela pudo llegar a cuartos de final superando a rivales competitivamente fuerte. En esta ocasión se prevé encuentros de buen nivel en cada partido porque participarán países que son potencia en el cono sur del continente como Perú y Brasil.

Los aragüeños se encuentran sumamente enfocados en sus objetivos y metas. Actualmente, se encuentran en preparación técnico táctica todos los días que quedan ante del arranque de la competencia.

ANDREÍNA LEÓN