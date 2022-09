CIUDAD MCY.– El cantante venezolano Pedro Alonso y su esposa, la también intérprete Ami Galíndez, visitaron las instalaciones de Aragüeña 99.5FM para conversar un poco sobre el estreno de su primer tema juntos, titulado “Para siempre”, y que ya le está dando la vuelta al mundo a través de las diferentes plataformas digitales.

La canción original de la cantautora puertorriqueña Kany García representa el himno de la relación que nació entre estos dos artistas y que ambos decidieron fusionarla al género de la salsa.

“Esta idea nació hace año y medio, cuando Ami interpretó esta canción en sus historias de Instagram, fue allí cuando se me ocurrió versionarla al género de la salsa. El tema tenía bonita aceptación y decidimos promocionarla y grabarla y así fue que logre convencer a Ami. La aceptación del público fue increíble, era como magia y se sentía el amor que había en la canción y es cuando decidimos hacer el video clip y fue cuando se convirtió en un himno para nuestra relación amorosa”, relató Alonso.

Desde hace cuatro años, ambos artistas vienen trabajando arduamente en la música, y es justamente “Para siempre” la canción que los unió a nivel artístico, profesional y sentimentalmente, trascendiendo los escenarios para trasmitirles al público esa magia que existe entre ellos.

Los arreglos musicales de “Para Siempre” también llevan el sello venezolano a cargo de los productores Ronny Salazar que se encuentra en Argentina, junto a Jonathan García desde Venezuela. “Gracias a la tecnología pudimos fusionar todo esto y ponerlo en marcha”, agregó Pedro Alonso.

En cuanto a la producción audiovisual, estuvo a cargo de los directores también venezolanos Wil Romero y Miguel Ferrer, quienes se aventuraron a grabar en Los Roques para hacer un recuento de su historia de amor, en donde no existió actuación, ni dramatización. “Al principio yo estaba renuente, no quería grabar, pero fue un viaje super bonito y me lo disfruté demasiado”, expresó la cantante Ami.

Por su parte, Pedro destacó que ha sido la producción más real que ha hecho, “porque no hubo nada escrito. Todo fue lo que se vivió en el momento y así fue lo que se plasmó en el video”.

Tanto Pedro como Ami se encuentran trabajando en otras producciones. “Tenemos un cover, que la gente conoce en género de salsa y otras inéditas que son bastante arriesgadas, poque se sale de lo que vengo haciendo; pero siempre con mi toque personal. Sin embargo, para hacer algo nuevo de Pedro Alonso y Ami no puede seguir sonando igual”, reveló el artista venezolano.

Ambos artistas prometen seguir haciendo música juntos “Para siempre”. “Esto es nuestra pasión, es nuestra vida. Jamás pensé que estar casada con un cantante sería tan divertido”, expresó Galíndez.

El video clip oficial del tema “Para siempre” lo puede visitar a través de https://www.youtube.com/watch?v=bLN672fVE-4, o por sus redes sociales como @pedroalonsomusic y @amigalindez.

ANDREÍNA LEÓN