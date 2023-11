* 104 Instituciones hicieron acto de presencia para interpretar la expresión cultural***

CIUDAD MCY.- Con el propósito de promover la cultura y los patrimonios de nuestro país, un talentoso grupo de niños, niñas, jóvenes y adultos desde la Plaza José Félix Ribas, en la ciudad de La Victoria, realizaron el Encuentro Pedagógico Municipal del Baile La Llora.

El ministro de cultura Ernesto Villegas, en conjunto con el embajador mexicano en Venezuela Leopoldo De Gyves, el alcalde Juan Carlos Sánchez y demás autoridades, asistieron a esta actividad que demuestra las diversidades culturales de Venezuela.

Las 104 instituciones que forman parte del municipio, hicieron parte de esta manifestación, en las modalidades de educación inicial, básica y especial, con el apoyo de la Casa de Los Abuelos, a través de estrategias pedagógicas que fueron enseñadas en las aulas de clases.

La profesora, Yazmín Yépez, destacó que en el municipio se realizaron actividades Inter-escolares durante el mes de octubre con la finalidad de preparar a los jóvenes y profesores para esta actividad llena de color, tradición y danzas.

Esta manifestación cultura del municipio José Félix Ribas se desarrolla cada 2 de noviembre y es considerada por el ministerio de Cultura un Patrimonio Cultural, tanto del estado Aragua como de Venezuela y consiste en una danza que combina el joropo, el vals, el merengue y el golpe, formada por seis piezas: La Sambainina, La Vaca, El Oso, La Chispa, El San Juan y La Magdalena. También en Zuata se realizan El Palito y el Aguacerito de Dios.

De esta manera el Ministro expresó que espera que también forme parte de los patrimonios de la humanidad, por lo que desde el Ministerio de Cultura con apoyo del colectivo La Llora, continuarán impulsando esta manifestación que debe ser reconocida a nivel internacional

“una manifestación tan hermosa y sostenida en el tiempo como esta pueda entrar también en la lista de patrimonio de la humanidad que lleva la Unesco, ya hemos dado las instrucciones correspondientes, y yo no me quiero ir de este ministerio sin antes haber firmado el expediente y celebrar la noticia de que La Llora no solamente es patrimonio de Aragua sino de la humanidad también”.

El Baile de La Llora, una danza tradicional de la región, cautivó a los asistentes con su belleza y sensualidad. Los bailarines, vestidos con atuendos típicos, se movían al ritmo de la melodía folclórica que transportaba a tiempos pasados, donde la tradición era el nexo que unía a nuestra sociedad.

A través de esta manifestación, el Ministerio de Cultura busca impulsar una serie de actividades a lo largo del año, donde la promoción y preservación del patrimonio cultural sea el eje central. Una iniciativa que pretende acercar a la población a sus raíces y fomentar un sentido de pertenencia y orgullo por las tradiciones.

Así mismo, la profesora Yépez hizo una invitación a todos los aragüeños y venezolanos a asistir todos los 2 de noviembre al municipio donde se vive y se siente la verdadera expresión cultural de la mano de la comunidad.

“para que conozcan esta hermosa tradición de las manos de nuestros estudiantes que son el futuro de Venezuela, vamos a sembrar las tradiciones, fomentarla, porque haciendo cultura formamos buenos ciudadanos “comentó la profesora.

Gabriela Maracara