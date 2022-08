**La escuela de baile, fundada por el maestro Pablo Prazuela en 1969, cumple una destacada labor en la formación de artistas en su sede de la avenida 19 de Abril**

CIUDAD MCY.- Con una presentación magistral, que se llevó a cabo en las majestuosas instalaciones del Teatro de la Ópera de Maracay, la agrupación Danzas Aragua celebró por todo lo alto su 53er aniversario con una serie de actividades programadas para enaltecer la labor de esta organizaciónen la entidad, que ya forma parte del acervo cultural en la región.

Esta gran escuela de baile fueFundada en 1969 por el maestro Pablo Prazuela, en la celebración de sus 53 años, brindó al público Junto a la agrupación Makuaya un espectáculo lleno de color,música y energía, impregnados de danza, pasión y arte.

Por su parte,Luis González, secretario de Cultura, expresó que esta organización musical festeja su trayectoria con una actividad muy hermosa y especial, “una actividad enmarcada en los 53 años de vidade Danzas Aragua, una institución adscrita a la Secretaría de Cultura del Gobierno Bolivariano de Aragua, una agrupacióncon una trayectoria muy importante dentro de la cultura del estado”.

En el mismo contexto, indicó que esta agrupación musical ha realizado un trabajo increíble a nivelde la formación, de la salvaguarda, del patrimonio cultural, de las danzas, del folclor y de las tradiciones arraigadas a la región central del país.

Danzarines con trayectoria

Kimberlys Ríos, con 20 años en la agrupación,manifestó que su permanencia con esta organización ha sido una experiencia única, auténtica y especial: “porque es una oportunidad queme ha permitido crecer, formarme yproyectar no solo la cultura de Aragua, sino la cultura de Venezuela en general, a través de todo lo que es su trayectoria, su compartir, su formación, conocimientos, lo que haces lo disfrutas y a través del disfrute te permite continuar ese legado de todas las personas que nos han antecedido y proyectarlo a la nueva generación”.

Así mismo, Noha Landaeta, quien ya tiene 18 años en la agrupación, señaló que su experiencia en Danzas Aragua ha sido muy enriquecedora. “Comencé a los 15 añosy ya tengo hijos, familia, esto me ha permitido crecer como persona, ya soy adulta y esta experiencia me ha permitido conocer sobre nuestra cultura, muchas personas no tienen esa posibilidad de disfrutar de la cultura del estado y del país”.

Igualmente, Ángeles Vera,con siete años de experiencia en Danzas Aragua,expresó que bailar para esta escuela ha sidoel cumplimiento de “un sueño”. “Ha sido un privilegio, esalgo queme ha permitido ampliarmis conocimientos sobrecada una de las áreas del baile”, dijo.

Por último, Lervis Anzola, quien se destaca como coreógrafo de la agrupación Danzas Aragua, afirmó que ya lleva 22 años de trayectoria dentro de Venezuela y fuera, “para mí es un honor tener a mi gente aquí y trabajar para hacer crecer este legado que ya los maestros antecesores habían echado hacia delante”.

Reina Betancourt