***Las misiones, grandes misiones, emprendedores del estado Aragua e instituciones cumplieron con las atenciones al pueblo aragüeño

CIUDAD MCY.– Dando continuidad a las atenciones sociales, la gobernadora del estado Aragua, Karina Carpio, junto al alcalde del municipio Mario Briceño Iragorry, Brullerby Suárez, benefició a más de 3 mil familias de los sectores Mata Seca y El Progreso a través de una mega jornada de atención integral junto al Movimiento “Aragua Reverdece”.

Con el objetivo de seguir garantizándole salud y bienestar al pueblo aragüeño, desde la Escuela Básica El Progreso, diferentes instituciones como Misión Nevado, Instituto Nacional de Nutrición, Fundación Regional El Niño Simón, Aragua Gas, asesorías jurídicas, tribunales móviles y demás instituciones prestaron sus servicios para la comunidad.

Por su parte, la atención médica fue brindada por parte de los médicos de Barrio Adentro, quienes realizaron atenciones en vacunación, geriatría, odontología, pediatría, ginecología, medicina general, donación de medicamentos, entre otros.

La mandataria regional estuvo acompañada del comandante de la Zona Operativa en Defensa Integral Aragua (ZODI Aragua), Edward Betancourt Gudiño; la autoridad única en Salud de la región, Dra. Shirley Hernández, quienes compartieron junto a la comunidad y los más pequeños de la casa, los cuales pudieron disfrutar de pinta caritas, recreación, deportes y diferentes actividades.

En medio de la alegría y el ambiente festivo que caracteriza a estas jornadas, la gobernadora destacó que continúan cumpliendo con los lineamientos del presidente de la República, Nicolás Maduro, en cuanto a las políticas de bienestar social.

“Otro miércoles que reverdece el estado Aragua, hay que estudiar en donde nos seguiremos desplegando, ya tenemos solicitudes de otros municipios, estamos aquí con responsabilidad dando respuesta, son comunidades muy populosas y precisamente por la cantidad de necesidades fue que nosotros decidimos venirnos aquí para compartir con ellos”, destacó la máxima autoridad regional.

Por su parte, la gobernadora Carpio resaltó que se atendieron las necesidades que tiene la escuela de la comunidad y junto a las Brigadas Comunitarias Militares comenzarán a realizar los trabajos de recuperación y dotación de materiales en esta institución.

“Hay un compromiso revolucionario con nuestras Bricomiles y con nuestro comandante de la ZODI, para nosotros es grato venir a recuperar todos estos espacios, son casi 380 niños que hacen vida escolar en este espacio”, comentó la mandataria aragüeña.

Fran Celis, habitante de la comunidad, mostró su agradecimiento con las diferentes atenciones brindadas y el trabajo de los Gobierno nacional, regional y municipal, resaltando: “Vine a realizarme un chequeo en esta oportunidad que se me presentó, me parece excelente, espero que sigan realizando estas jornadas, no solo aquí sino en todos los municipios y sobre todo en diferentes partes de este estado para que todos tengan una oportunidad”.

GABRIELA MARACARA