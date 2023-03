**las categorías menores del Aragua FC darán todo en el campo para obtener la gran victoria**

CIUDAD MCY.- Este fin de semana Aragua se preparó para dar inicio en simultaneo a otros estados del país a la liga FutveJunior Elite 2023 con el partido entre el Aragua FC y Metropolitano FC en el estado Hermanos Ghersi.

Las categorías menores del estado Aragua fueron las que disputaron partidos en la ciudad de Maracay como la sub 15, sub 16 y sub 17 y de manera simultánea en la universidad Santa María en Caracas,jugaron las categorías sub 18, sub 19 y sub 20.

En un caluroso encuentro entre el Aragua FC y Metropolitano FC de la categoría sub 15 Metropolitanos dejo en el campo a Aragua 1 gol por cero, mientras que la sub 16 Metropolitanos ganó 3 goles por 1.

Luiger Barreto presidente del Aragua FC, indicó que esperan obtener buenos resultados en toda la liga y que Aragua pueda lograr el cometido que es conseguir la victoria.

“Arrancamos con muchas expectativas invitamos a todo el pueblo aragüeño a una jornada constante de participación todos los sábados tendremos encuentro, así que hacemos un llamado a toda la familia para que apoyen al equipo aragüeño en esta liga”.

Barreto indicó que hoy mas que nunca se sienten comprometidos y a pesar de los resultados, esto solo indica las fallas para convertirlas en fortalezas para el próximo encuentro que tendrá el equipo del Aragua FC.

Es importante mencionar que la próxima semana las categorías sub 15, sub 16 y sub 17 jugaran contra Metropolitanos FC en la ciudad de Caracas y las categorías sub 18, sub 19 y sub 20 jugaran en la ciudad de Maracay.

ANAÍS RONDÓN