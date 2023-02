El equipamiento de hoteles y posadas reportó un 85% de ocupación durante el asueto

CIUDAD MCY.- Las expectativas que el gobierno del municipio Tovar tenía con relación a la visita de turistas durante el asueto de Carnaval 2023 se cumplieron. Más de 20 mil personas visitaron la jurisdicción y disfrutaron de los imponentes paisajes, actividades culturales y tradiciones que ofrece la joya turista de Aragua por excelencia.

Así lo dio a conocer el alcalde Darwin Cáceres, quien recalcó que el esfuerzo hecho para seguir haciendo de Tovar una potencia turística permitió superar lo estimado. Destacó que gracias al trabajo conjunto con la gobernadora Karina Carpio, han logrado promover la localidad como uno de los principales destinos turísticos de la región a pesar de los bloqueos económicos.

Señaló que desde el sábado 18 de febrero al martes 21, el municipio recibió turistas provenientes de diferentes estados del país. Explicó que en cuanto al equipamiento de hoteles y posadas, se reportó un 85% de ocupación, lo que representa un 65% más en comparación al año pasado.

“La Colonia Tovar está preparada para seguir recibiendo visitantes en las venideras temporadas, lo que permitirá tener a nuestro municipio en un sitial de honor a nivel nacional”, expresó el mandatario.

Además de esto, agradeció a propios y visitantes por siempre elegir a la Colonia Tovar como su destino turístico, sobre todo en esta temporada en donde las actividades culturales como los Jokilis y los Gorilas marcan un diferencial en la región.

Cabe destacar que este martes, se realizó el cierre de los carnavales turísticos del municipio Tovar con el tradicional entierro del Jokili. De igual forma, la gobernadora Karina Carpio, visitó la localidad y quedó durante el último día de asueto y aprovechó la oportunidad para hacer un recorrido por diferentes puntos de interés turístico como: la casa del árbol, las hortensias, el área artesanal de la Plaza Bolivar, la Casa de la Cultura, entre otros.

«Este recorrido lo hemos venido realizando por diferentes municipios de nuestra región y no me queda más que decir que Aragua esta bonita, esta limpia y el municipio Tovar no es la excepción… nos vamos con excelentes impresiones de este hermoso lugar y estamos seguros de que en Semana Santa los resultados serán aún mejores, porque lo mejor ya llegó y Aragua es una tierra bendecida por Jesucristo», aseguró Karpio.

Finalmente, la mandataria regional en compañía del alcalde Darwin Cáceres, realizó la entrega de juguetes a los niños y niñas que se encontraban en la actividad.

Prensa Municipio Tovar