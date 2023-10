CIUDAD MCY.-El ciclista venezolano Orluis Aular, perteneciente al equipo español Caja Rural, conquistó este sábado la etapa cinco de la CRO Race (Tour de Croacia) que estuvo protagonizada por el sprint.

Con esta victoria el pedalista criollo toma el liderato de la competencia al quedar en lo más alto del podio de la penúltima etapa de la competencia, que tuvo una distancia de 189 kilómetros y fue disputada entre las ciudades de Crikvenica y Ozalj.

Aular logró superar en el sprint de la llegada a la ciudad de Ozalj al noruego Alexander Kristoff y al británico Ethan Hayter, quienes terminaron en la segunda y tercera posición respectivamente.

Con este resultado el venezolano le arrebata el maillot de líder al estadounidense Magnus Sheffield, quien había quedado segundo al finalizar la cuarta etapa del Tour de Croacia.

“Muy contento con el trabajo de todo el equipo, han hecho una gran etapa. Hemos tratado de romper la carrera en el puerto porque tenía buenas sensaciones y al final hemos coronado un grupo de unos 30 corredores”, expresó Aular tras la carrera.

“En el tramo final me he visto con buenas piernas y en la última curva me he visto a rueda de Kristoff y he lanzado mi sprint. He podido conseguir la victoria y el liderato, así que estoy muy contento tanto por mí como por el equipo”, concluyó.

La CRO Race finalizará este domingo con la sexta etapa de la competencia que tendrá una distancia de 157.5 kilómetros y tendrá como destino la capital de Croacia, Zagreb.

AGENCIAS