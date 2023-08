CIUDAD MCY.-Con la ilusión de poder llegar a competir y representar a Aragua y Venezuela en unos Juegos Olímpicos, la tiradora aragüeña Dairene Márquez se prepara por su propia cuenta, tras no contar con un entrenador de tiro deportivo, para encarar los venideros Juegos Panamericanos de Chile 2023, correspondiente a la ruta del ciclo olímpico a París 2024.

Dicha situación la vive desde el año 2018. Sin embargo, a Dairene le ha servido para aumentar su constancia, perseverancia y disciplina dentro de la práctica de este deporte, bajo el sueño de poder algún día materializar su participación en unas olimpiadas.

RESULTADOS POSITIVOS SIN ENTRENADOR

La joven atleta inició su ciclo olímpico a París 2024 con los Juegos Bolivarianos de Valledupar, Colombia en 2022, quedando en la novena y décima tercera posición en tres posiciones y rifle con aire, respectivamente; participó en los Juegos Centroamericanos y del Caribe en El Salvador 2023, donde pese a ubicarse en la posición 21 en rifle con aire, el puesto 15 en tres posiciones y décimo segunda en mixto, obtuvo la clasificación a los Juegos Panamericanos de Chile 2023, donde aspira poder lograr una buena representación y obtener el boleto directo a París.

“Para mí es necesario poder contar con un entrenador deportivo. Prepararme sin un instructor me impide avanzar y mejorar. Es difícil corregir posturas y técnicas si no tengo la guía de un entrenador”, explicó la atleta azulgrana, quien ha solicitado en reiteradas oportunidades el apoyo de un entrenador deportivo para poder cumplir a cabalidad sus entrenamientos.

Dairene compite en la modalidad de rifle 3×20, rifle de aire 10 metros y rifle mixto. Ella lleva a cabo sus entrenamientos en el polígono de tiro “Oscar Vivas Arellano” de la ciudad de Maracay, tres veces por semanas en medio día.

Para competir en los pasados Juegos Centroamericanos y del Caribe, la azulgrana solicitó a la Federación Venezolana de Tiro Deportivo un nuevo traje necesario para competir y un blanco electrónico para afinar mucho más su preparación.

En cuanto a la dotación de las municiones, Márquez explica que las mismas son otorgadas al momento de viajar a la competición razón por la cual durante la preparación debe administrarlas muy bien y realizar la mitad de tiros que un atleta en otro país realiza en una práctica.

GENERACIÓN DE RELEVO EN EXTINCIÓN

Dairene mira con profunda preocupación la situación del tiro deportivo regional y nacional, puesto que reconoce que no existe una generación de relevo y que en los últimos años el nivel competitivo de los atletas élites que quedan activos ha descendido considerablemente en el ámbito internacional.

“Aquí en el polígono yo soy la única atleta que vengo a entrenar, no existe una generación de juveniles que esté en ascenso ni preparación que el día de mañana representen al tiro deportivo. En 2014 el tiro cosechaba 14 medallas en los Juegos Centroamericanos, hoy en día solo puede lograr escasas tres medallas. Es triste y lamentable”, dijo con pesar.

APOYO PÚBLICO O PRIVADO

El tiro deportivo es un deporte costoso porque a veces puede resultar difícil su práctica. Sin embargo, Dairene solicita el apoyo de la empresa pública o privada para poder cumplir dos semanas de entrenamiento fuera del país con un preparador mexicano de cara a los Juegos Panamericanos de Chile 2023.

Con una empresa consiguió la exoneración del 50% del costo de los boletos, pero necesita cubrir el otro 50% de los gastos, además del tema de hospedaje y alimentación durante su estadía en tierras aztecas, puesto que el entrenador no le cobrará por sus servicios.

“Mi afán no es por entrenar fuera, yo puedo entrenar en mí país, pero sin entrenador es difícil. Pueden colocar un ruso o cubano, no me importa, siempre y cuando tenga munición y un buen entrenador ya está. Eso es lo que necesito”, sentenció.

SELECCIÓN NACIONAL

La selección nacional está integrada por siete atletas, quienes viajan a cada competición sin entrenador.

La Federación Venezolana dará una base de entrenamiento de cara a los Juegos Panamericanos solo a cuatro atletas del tiro deportivo, los otros tres no tendrán la oportunidad de recibir dicha preparación.

Es de destacar que para los Juegos Centroamericanos y del Caribe la tiradora azulgrana estuvo concentrada durante dos semanas en el mes de marzo con la selección nacional en Valencia, estado Carabobo, junto al equipo de la selección nacional de Cuba, donde pudieron tener roce competitivo y aprender nuevas técnicas y tácticas de los entrenadores cubanos, a fin de elevar el nivel de preparación.

ANDREÍNA LEÓN