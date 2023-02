CIUDAD MCY.- El Nicolás Maduro, recordó el día en que inició sus labores como operario de las unidades de Metro Bus del Sistema Metro de Caracas, y destacó como impactó su vida hasta la actualidad.

«Siempre recuerdo este día con satisfacción porque en medio de la lucha social, como obrero del Metro de Caracas, conocí al Comandante Chávez y su Proyecto Bolivariano. Desde entonces no me he separado de la causa del Pueblo y de la clase obrera venezolana», declaró el mandatario a través de la red social Twitter.

El jefe de Estado compartió, junto con el tuit, un vídeo en el que relata sus experiencias iniciales en la compañía de transporte emblema de Caracas. Señaló que fue en esta organización donde se inició como sindicalista, labor que lo seguiría afirmando en su incursión en la política que venía gestando desde su juventud.

«Allí (en el Metro de Caracas) empezó mi travesía por el trabajo, por el sindicalismo (…) Hace años entré por esa puerta y no sabía cuál era mi destino. Ahora estoy aquí en pie y al servicio de ustedes (los trabajadores). Soy el mismo, comprometido, hijo de Chávez», expresó el presidente Maduro en el audiovisual.

